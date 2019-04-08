Чиновники объяснили, почему газовщики не успевают проверять квартиры

В последние недели в редакцию газеты «Калужский перекрёсток» регулярно поступают жалобы калужан на газовщиков.
- Посмотрела график обхода квартир на сайте городской управы. Отпросилась с работы, весь день прождала специалистов, но никто так и не пришёл, - негодавала по телефону наша читательница.
Как оказалось, газовщики не успевают проверять дома в Калуге. Опубликованный график не соблюдается, телефоны, которые указаны в качестве контактов, не отвечают. Эту тему обсудили в понедельник, 8 апреля, на заседании калужского правительства.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Егор ВИРКОВ, пояснил, что газовщики даже перевыполнили график:
- У нас было изначально запланировано внепланово проверить 38 000 квартир. На конец прошлого месяца было проверено 55 457 квартир. Выписано 1115 предписаний о нарушении правил эксплуатации газового оборудования, большая часть – 90% – в Калуге. 761 квартира и домовладение отключались от газа. Где возможно, нарушения устранялись на месте.
При этом Вирков заверил, что работа будет продолжена до тех пор, пока газовщики не побывают в каждом доме, каждой квартире.
Городской голова Калуги в свою очередь сообщил, что проверки срываются из-за нехватки специалистов газовой службы. Помимо того, что их не хватает, они ещё и сократили время обхода домов. Если изначально он проводился с 15:00 до 20:00, то сейчас – с 15:00 до 17:00.
Напомним, что массовые внеплановые проверки начались в регионе после того, как в начале января в Калуге 12-летняя девочка и её родители насмерть отравились угарным газом.
Уважаемые читатели, а к вам газовщики приходили с проверкой? Расскажите в комментариях!
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