Палаты Макарова собираются расселить

В понедельник, 8 апреля, на заседании калужского правительства обсудили состояние Палат Макарова, о которых мы недавно рассказывали. Памятник федерального значения находится в удручающем состоянии, в последний раз его ремонтировали в 60-х годах прошлого века. Сейчас там находится несколько коммунальных квартир. Люди живут с минимумом удобств – вода только холодная, туалет общий, душа нет.
- По документам дом аварийным не признан, - прокомментировал ситуацию городской голова Калуги. - Но по всем признакам аварийность имеется.
Городские власти намерены заказать экспертизу, которая признает этот дом аварийным. На расселение потребуется порядка 30 миллионов рублей.
Планируется расселить вместе с Палатами Макарова и соседний дом.
- Работу ведём с инвестором. Хорошее месторасположение. Возможно, вместе с инвестором этот проект реализуем, - добавил городской голова.
- Граждане должны получить благоустроенные жилые помещения, а инвестор - объект с обязательствами провести реставрационные работы, - подвёл итог разговору первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий ДЕНИСОВ.
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