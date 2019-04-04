«Жульё, отдайте жильё»: калужские обманутые дольщики митинговали в Москве

В прошедшие выходные в Москве на площади Краснопресненской Заставы прошёл митинг в рамках Всероссийской акции протеста обманутых дольщиков.

В нём приняли участие дольщики из Малоярославца и Боровского района.

- Нас не слышат местные власти. Нам остаётся только заявлять о себе со сцены столицы, - говорят калужские дольщики.

В ходе митинга участники скандировали: «По закону ограбили — по закону достройте», «Жульё, отдай жильё».

Всего в нашем регионе 18 проблемных объектов. 156 обманутых дольщиков в Калуге, Обнинске, Малоярославце, Людиново, Боровском и Жуковском районах. Многие стройки были в своё время заморожены, осуществлялись двойные продажи квартир.

В начале марта на заседании правительства Калужской области сообщалось, что в этом году запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию четырёх домов в Калуге и шести - по области.

Главы администраций районов обещали губернатору решить проблему обманутых дольщиков в 2019 году.

В Боровском районе, к примеру, пострадали 64 семьи.

- В этом году есть уверенность, что закроем эти вопросы, - обещала администрация Боровского района.

Особенно остро ситуация обстоит в Малоярославце. Там пострадали дольщики трёх домов на улице Парижской Коммуны. Застройщик дома № 48 умер. Администрация нашла инвестора, который готов достроить этот дом. Дома №8 и №8а признаны непригодными для проживания. Сейчас решается вопрос об их сносе. Глава региона распорядился одновременно начать поиски инвестора.

Но заверениям и обещаниям калужские дольщики больше не верят.

- Мы будем биться за свои квартиры и дальше, используя все законные способы, - говорят они.

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