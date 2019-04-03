Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Среда, 03 апреля
$ 65.47 0.06
73.32 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Что ждёт Калугу после банкротства крупнейшей управляющей компании

03.04.2019 09:33 2 3370 Дмитрий Ивьев, Фото: pixabay.com.
Что ждёт Калугу после банкротства крупнейшей управляющей компании

Как мы уже рассказывали, в Калуге вскоре ликвидируют крупнейшую управляющую компанию - МУП «УК МЖД Московского округа». В управлении этого предприятия сейчас находятся 513 домов, среди них 106 аварийных и 144 объекта культурного наследия. Какая судьба ждёт эти дома после банкротства управляющей компании, калужские власти обсуждали во вторник, 2 апреля.

Планируется, что почти весь фонд МУП «УК МЖД Московского округа» перейдёт под управление созданного 25 марта МБУ «Служба жилищного обеспечения».

- Основными задачами МБУ будут организация работ по благоустройству и озеленению на территории города, уборка территории, содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, - сообщила 2 апреля гордума. - Также МБУ будет заниматься управлением многоквартирными домами и другими видами деятельности, финансируемых из собственных средств.

Планируется, что учреждение будет тратить в год 43,2 миллиона рублей, 36 миллионов рублей планируется получать от приносящей доход деятельности.

Расходы на содержание МБУ рассчитаны с учетом расходов на управление и эксплуатацию 800 домов общей площадью 415,8 тыс. кв.м., содержания городских территорий и прилегающих к домам дворов и проездов.

Власти отмечают, что управление аварийными и невостребованными домами не будет приносить прибыль, но часть затрат покроют за счет городского бюджета.

Уважаемые читатели, а вы довольны работой своей управляющей компании? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: pixabay.com.
Тэги: коммуналка жкх
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

ЧП на Малинниках: в 11 домах прорвало батареи 02.04.2019 15:16

«Вернуть деньги и не позориться»: управляющие компании грозят оставить без лицензий 27.03.2019 17:36

Женщину выселили из квартиры за долги и мусор 22.03.2019 16:20

В Товарково вновь возникли проблемы с вывозом мусора 19.03.2019 15:17

Жуткая вонь: на Правом берегу прорвало канализацию 14.03.2019 00:10

Народные новости
370 0
klgtvr
1287 7
bismark318
1126 3
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 04 апреля, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров
пт 19 апреля, 09:30
Фестиваль старинной музыки
Калуга

Для детей

чт 04 апреля, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
чт 04 апреля, 11:00
Спектакль «Принцесса Лазурной горы»
Калужский театр кукол
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
сб 06 апреля, 13:00
Детский спектакль «Мяугли»
Филармония

Концерты

ср 03 апреля, 19:00
"Свете тихий..."
Дом музыки
пт 05 апреля, 19:00
Imperia Music Band
Дом музыки
пт 05 апреля, 19:00
«Я Вас любил...». Цикл программ «Очарование романса»
Филармония
пт 05 апреля, 20:00
Группа ДМЦ
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Волшебный парк Джун
Дамбо
Королевский корги
Как приручить дракона 3
Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

В какой страховой компании лучше работать?

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.