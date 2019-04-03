Что ждёт Калугу после банкротства крупнейшей управляющей компании

Как мы уже рассказывали, в Калуге вскоре ликвидируют крупнейшую управляющую компанию - МУП «УК МЖД Московского округа». В управлении этого предприятия сейчас находятся 513 домов, среди них 106 аварийных и 144 объекта культурного наследия. Какая судьба ждёт эти дома после банкротства управляющей компании, калужские власти обсуждали во вторник, 2 апреля.
Планируется, что почти весь фонд МУП «УК МЖД Московского округа» перейдёт под управление созданного 25 марта МБУ «Служба жилищного обеспечения».
- Основными задачами МБУ будут организация работ по благоустройству и озеленению на территории города, уборка территории, содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, - сообщила 2 апреля гордума. - Также МБУ будет заниматься управлением многоквартирными домами и другими видами деятельности, финансируемых из собственных средств.
Планируется, что учреждение будет тратить в год 43,2 миллиона рублей, 36 миллионов рублей планируется получать от приносящей доход деятельности.
Расходы на содержание МБУ рассчитаны с учетом расходов на управление и эксплуатацию 800 домов общей площадью 415,8 тыс. кв.м., содержания городских территорий и прилегающих к домам дворов и проездов.
Власти отмечают, что управление аварийными и невостребованными домами не будет приносить прибыль, но часть затрат покроют за счет городского бюджета.
Уважаемые читатели, а вы довольны работой своей управляющей компании? Расскажите в комментариях!
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