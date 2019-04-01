Пыль столбом: калужан возмутила уборка улиц

В понедельник, 1 апреля, на планёрке в горуправе чиновники обсудили видео уборки города, которое выложил в Facebook наш коллега Павел Селезнёв. На записи запечатлена уборка Киёвки. Трактор вместо того, чтобы сделать улицу чище, устраивает настоящую песчаную бурю.

Городской голова попросил своего заместителя прокомментировать это видео.

- Лучше бы не подметали, - заметил он.

- Такую работу лучше вообще не проводить, либо проводить её ночью, - согласился первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ. - Если соблюдать технологию, то работать надо пылесосами и осуществлять влажную уборку. Есть специальное оборудование, которое должно смочить дорожное полотно, а затем осуществить уборку пыли либо песка.

По словам Волкова, за зимний период на улицы города высыпали более 30 тысяч тонн песка.

- Следующие три месяца мы будем эти 30 тысяч тонн песка вывозить, - сказал Волков. - Будем считать, что человек спешил, просто так ехал на обед, наверное. За это оплата производится не будет.

- Это недопустимо. Там несколько организаций убирает город. Водитель транспортного средства должен догадываться, что что-то не так. У нас же не беспилотный автомобиль, слава Богу, тут есть возможность интеллект приложить тоже, - ответил на это градоначальник. - Увидел, что сзади происходит, остановился, подумал. Куратору объявить выговор. Организации - претензию. Если так и дальше будет продолжаться, то значит мы не будем больше работать с этой организацией. Так не годится. Совершенно. Людей смешить. Естественно, люди справедливо раздражаются. Лучше вообще не убирать, чем так.

Уважаемые читатели! А как убирают улицы в вашей части города? Пишите в комментариях!