Пыль столбом: калужан возмутила уборка улиц

В понедельник, 1 апреля, на планёрке в горуправе чиновники обсудили видео уборки города, которое выложил в Facebook наш коллега Павел Селезнёв. На записи запечатлена уборка Киёвки. Трактор вместо того, чтобы сделать улицу чище, устраивает настоящую песчаную бурю.
Городской голова попросил своего заместителя прокомментировать это видео.
- Лучше бы не подметали, - заметил он.
- Такую работу лучше вообще не проводить, либо проводить её ночью, - согласился первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ. - Если соблюдать технологию, то работать надо пылесосами и осуществлять влажную уборку. Есть специальное оборудование, которое должно смочить дорожное полотно, а затем осуществить уборку пыли либо песка.
По словам Волкова, за зимний период на улицы города высыпали более 30 тысяч тонн песка.
- Следующие три месяца мы будем эти 30 тысяч тонн песка вывозить, - сказал Волков. - Будем считать, что человек спешил, просто так ехал на обед, наверное. За это оплата производится не будет.
- Это недопустимо. Там несколько организаций убирает город. Водитель транспортного средства должен догадываться, что что-то не так. У нас же не беспилотный автомобиль, слава Богу, тут есть возможность интеллект приложить тоже, - ответил на это градоначальник. - Увидел, что сзади происходит, остановился, подумал. Куратору объявить выговор. Организации - претензию. Если так и дальше будет продолжаться, то значит мы не будем больше работать с этой организацией. Так не годится. Совершенно. Людей смешить. Естественно, люди справедливо раздражаются. Лучше вообще не убирать, чем так.
Уважаемые читатели! А как убирают улицы в вашей части города? Пишите в комментариях!
|
«Жарко? Срежем батареи»: история одного переполоха в пятиэтажке 27.03.2019 21:30
Движение по улице Баррикад закроют в Калуге 27.03.2019 15:27
Женщину выселили из квартиры за долги и мусор 22.03.2019 16:20
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: