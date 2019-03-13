C жителей деревень перестанут брать плату за вывоз мусора

Жители пригорода Калуги уже почти месяц жалуются на то, что им прислали счета за вывоз мусора, хотя контейнерных площадок в деревнях до сих пор нет. Одни вынуждены везти мусор в соседние деревни или в город, другие - сжигают или закапывают его на своих участках.

Эту проблему обсудили во вторник, 12 марта, на планёрке в горуправе.

- В связи со сбоем были напечатаны квитанции в те населённые пункты, где не предусмотрен вывоз ТКО, - объяснила представительница Калужского регионального экологического оператора. - В следующем месяце всё будет исправлено. Будет сделан перерасчёт населению. Пока не будут определены места и организован вывоз мусора, квитанции выставляться не будут.

При этом она сообщила, что во многих населённых пунктах по СанПиНу контейнерные площадки не могут быть установлены.

- Деревни узкие – дом к дому. Очень трудно установить контейнеры, - подчеркнула она.

Кроме того, калужане возмущаются тем, что мусор вывозится не регулярно. Зачастую контейнеры переполнены. Представительница КРЭО обвинила в этом самих калужан:

- Несвоевременный вывоз, в основном, из-за большого скопления припаркованных машин на дворовых территориях. Не всегда специализированная техника может подъехать к контейнерам.

Однако такой ответ не устроил городских чиновников. За несвоевременный вывоз мусора предложили штрафовать КРЭО.

- Истории про то, что там машины мешают, должны решаться системно. Не принимается этот аргумент. Надо машины убирать, - подчеркнул городской голова Калуги.

Кроме того, некоторые калужане сообщили, что проживают в квартире, при этом имеют в собственности домик в деревне. Они получили счета за вывоз мусора и там, и там. На что представитель КРЭО ответила, что нужно предоставить справку о том, что человек в доме не проживает.