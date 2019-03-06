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В Калуге многоэтажки затопило фекалиями

06.03.2019 14:26 4 2812 Елена Французова

В среду, 6 марта, в социальных сетях появилось видео, как заливает подвалы домов на Маяковке. По сообщению пользователей группы «Калуга жесть», такие проблемы возникли сразу у нескольких домов - №10, 12, 19 по улице Аллейной и №62 по улице Маяковского.

Калужане сообщают, что ещё в субботу, 2 марта, в микрорайоне «Солнечный» прорвало канализацию. Жители домов обращались в МЧС, городскую управу, водоканал, Госжилинспекцию.

- На наши жалобы никто не реагирует, - рассказала Елена ШУМИЛИНА. – Подвалы затопило фекалиями. И никому до этого нет дела.

В водоканале нашему изданию пояснили, что сети данного микрорайона к ним не относятся, а жильцам следует обратиться к застройщику.

После того, как жители выложили видео происшествия в соцсети, на место приехала аварийная служба и представители управляющей компании.

Напомним, что в микрорайоне «Солнечный» дома были сданы только после того, как собственники квартир сумели привлечь к себе внимание властей громкими акциями. Многоэтажки сдавались спешно, с большим количеством недоделок.

UPD. Уже после публикации этой новости в городской управе нам сообщили, что ремонтные работы в домах выполнены силами водоканала.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: жкх коммуналка
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