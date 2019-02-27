На новых платёжках увеличат шрифт

Как мы уже рассказывали, в феврале жители Калуги впервые получили единую платёжку, по которой можно оплатить услуги Фонда капитального ремонта, ГП «Калугаоблводоканал» и Калужского регионального экологического оператора.

Однако многих горожан смутило обилие данных, напечатанных мелким шрифтом. Ранее заявлялось, что таким образом поставщики ресурсов собираются за год сэкономить на печати 20 миллионов рублей.

Однако в ближайшее время будет увеличен шрифт квитанции и скорректированы неточные данные площади квартир, предоставленные управляющими компаниями и ТСЖ. В среду, 27 февраля, на заседании городской думы об этом заявил директор Областного информационно-расчётного центра Михаил НЕДЕЛИН.

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