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На новых платёжках увеличат шрифт

27.02.2019 17:02 0 61 Дмитрий Ивьев
На новых платёжках увеличат шрифт

Как мы уже рассказывали, в феврале жители Калуги впервые получили единую платёжку, по которой можно оплатить услуги Фонда капитального ремонта, ГП «Калугаоблводоканал» и Калужского регионального экологического оператора.

Однако многих горожан смутило обилие данных, напечатанных мелким шрифтом. Ранее заявлялось, что таким образом поставщики ресурсов собираются за год сэкономить на печати 20 миллионов рублей.

Однако в ближайшее время будет увеличен шрифт квитанции и скорректированы неточные данные площади квартир, предоставленные управляющими компаниями и ТСЖ. В среду, 27 февраля, на заседании городской думы об этом заявил директор Областного информационно-расчётного центра Михаил НЕДЕЛИН.

Уважаемые читатели! А вы уже заплатили за вывоз мусора? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх коммуналка вывоз мусора михаил неделин
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