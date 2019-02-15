Калужан возмутил маленький шрифт новой платежки

На этой неделе жители области получили новые квитанции – так называемый Объединённый платёжный документ, в котором свои счета за услуги выставили несколько организаций: «Облводоканал», Фонд капитального ремонта и Калужский региональный экологический оператор.
Многих калужан новая платёжка возмутила по причине очень мелкого шрифта, которым напечатаны счета.
«Объединённый платёжный документ – это нечто! Много мелкого текста непонятно о чём, - возмущаются горожане в социальных сетях. – Среди всего этого информации, до какого числа нужно оплатить счёт, так и не нашла».
«Сегодня получила эту квитанцию, - рассказывает калужанка Людмила АНТОНЮК. – Пусть чиновники попробуют её прочитать! Лично я в своих очках +3 ничего увидеть там и понять не могу. К недотёпам себя не отношу».
- Формат квитанции соответствует приказу минстроя, зарегистрированному 14 мая 2018 года, - прокомментировал руководитель Областного информационного расчётного центра Михаил НЕДЕЛИН. – Она включает норму потребления, тариф, штрафы исполнителя услуг, пени и корректировочный коэффициент. Что касается формата. Чтобы разместить такую табличную часть, которую потребовали заказчики и которая соответствует приказу, нам пришлось, безусловно, снижать шрифт. Мы сейчас думаем над тем, как его увеличить и разработать, скажем так, более читаемую форму. Но, если вы посмотрите, то это возможно, только если размещать её поперёк. То есть это совершенно другой формат и совершенно другие типографские услуги.
По словам Михаила Неделина, Объединённый платёжный документ был разработан, во-первых, для удобства людей: теперь они могут оплатить услуги трёх ресурсоснабжающих организаций по одной квитанции, – во-вторых, в целях экономии.
- В 2019 году Фонд капитального ремонта, «Водоканал» и Калужский региональный экологический оператор сэкономят на выпуске этого документа 20 млн. рублей, - сказал Неделин. – Это сумасшедшие деньги в части экономии, поверьте мне! Именно эти средства будут направлены на другие нужды.
На вопрос, возможно ли вернуться к выпуску прежних, более удобных для чтения платёжек, руководитель ОИРЦ ответил, что это произойдёт только в том случае, если посчитают нужным ресурсоснабжающие организации.
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