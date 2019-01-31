«Газовая камера»: жильцы жалуются на обратную тягу в квартирах

Перемышль. Берег Оки. Сосновая роща. Тишина, только снег хрустит под ногами. Среди этого великолепия затерялось несколько домов. Кажется, вот где истинный райский уголок. Уж в таком-то месте и дышится легче, и спится крепче.

Вот только обитатели белокирпичной двухэтажки на Гагарина, 25, считают иначе.

— Мы живём как на вулкане, ложимся спать и не знаем, проснёмся ли утром, — говорят они.

Уже несколько лет люди жалуются в разные инстанции на безобразное состояние дома, в частности — на обратную тягу в своих квартирах. Но ни заключение экспертов, ни выигранный суд не могут заставить застройщика устранить смертельно опасные «недоделки».

Безрадостное новоселье

— Сдали дом в 2011 году. Я самым первым заселился. Год жил здесь один, — говорит местный житель активист Анатолий БОЛОТ. — Вокруг дома 43 дерева посадил. Летом с раннего утра ковыряюсь в палисаднике. Соседи удивляются: «Мужчина цветы сажает!» А я люблю это дело. Всё, что мы, жильцы, можем, делаем сами. Стены покрасить в подъезде, двор благоустроить, убраться — это всегда пожалуйста. Но есть вещи, которые нам не под силу.

То, что дом сдали в безобразном состоянии, новосёлы выяснили быстро. Крыша дала течь, стены местами покрылись трещинами, в подвале начала скапливаться вода.

— Я вообще считаю, что его не должны были в таком виде принимать. Конечно, в любой новостройке, как правило, полно недоделок. Но не таких же! Вентиляционные каналы — в безобразном стоянии. Кто ж так делает?! Застройщика — руководителя ООО «Кед­ры» — хорошо знаю. Я к нему пришёл и говорю: «Давай судиться и спорить не будем — устраняй недоделки. Это же опасно!» Но он к моим словам не прислушался.

Борьба

В итоге Анатолий Викторович обратился в жилинспекцию. В её акте, в частности, говорится о том, что в квартире № 9 вытяжка работает только при открытых окнах, стоит их закрыть — тяги нет.

Получив заключение специалистов, пенсионер пошёл в суд. Там назначили судебную строительно-техническую экспертизу. Записи её результатов составили довольно массивную тетрадь. К слову, эксперты выявили несоответствие вентиляционных каналов требованиям строительных норм.

На судебном заседании они подтвердили изложенные в документах выводы, а также указали, что отсутствие вытяжной вентиляции грозит скапливанием угарного газа при несрабатывании автоматики на котлах. А это в свою очередь может привести к гибели жильцов.

Вытяжка срабатывает только при открытых окнах.

Застройщик же заявил, что обратная тяга в вентканалах и трещины в стенах обусловлены розой ветров в месте расположения дома и естественной усадкой двухэтажки.

Суд обязал застройщика в трёхмесячный срок устранить все недостатки. Тот подал апелляцию. Но судебная коллегия 11 декабря 2018 года оставила решение без изменений.

А воз и ныне там

Казалось бы, после всего этого жители могут вздохнуть спокойно: наконец-то их жизни ничто не будет угрожать.

Однако застройщик исполнить решение суда не спешит.

— Мы судебного решения не получали, результатов не знаем. Мы точно проиграли? По-любому опять будем подавать апелляцию. По поводу выполнения работ я вам ничего сказать не могу. Как будет дальше? Через приставов, скорее всего. Пусть они занимаются, — прокомментировала ситуацию директор ООО «Кедры» Елена КОРОТКОВА.

За помощью в решении проблемы мы обратились к главе СП «Перемышль» Наталье ЛИННИК. Показали ей решение суда. Женщина заявила, что до этого документов не видела.

— Вы прекрасно знали, что дом находится в безобразном состоянии! — начал свою эмоциональную речь Анатолий Болот.

— Мы не один раз всё это обсуждали, — перебила его Линник. — Администрация сельского поселения — это не строители, не представители стройнадзора. Целая комиссия принимает дом. Относительно его конструкций и нарушений конструкций я не полномочна, не компетентна что-либо комментировать. Есть решение суда, есть сроки его исполнения. Неисполнением занимаются и прокуратура, и судебные исполнители.

С документа о решении суда глава сняла копии и заверила нас, что сейчас газовщики проверяют все дома на селе, дойдут они и до двухэтажки на Гагарина, 25.

Мы в свою очередь попросили Линник помочь жителям в решении проблемы.

— Я приду и поговорю с застройщиком — не вопрос. Но дальше разговоров дело не пойдёт, — ответила на это она. — Применять какие-то конкретные меры я не полномочна. Отслеживать ситуацию будем.

Смертельная опасность

— Я посчитал: в нашем доме живут человек 20 пенсионеров и почти столько же детей, 6 инвалидов. Не дай Бог что-то случится. В моей квартире ночью иногда сам по себе отключается котёл. Задувает! Вот что значит обратная тяга!

Зашли мы и к соседке Анатолия Болота молодой маме Татьяне СВИРИДОВОЙ. Пока её малыши носились по квартире, женщина проводила нас на кухню.

— Вытяжка работает плохо. Начинаешь готовить — всё сразу потеет. Надо обязательно открывать окно. Муж полностью заделывал вытяжку в туалете, чтобы оттуда не дуло. Иначе холод стоит жуткий, зайти невозможно. Прошлой зимой я под дверь подкладывала половик, чтобы не дуло. Бывает, что поток воздуха через вытяжку идёт прямо в квартиру.

В других квартирах ситуа­ция не лучше. Пенсионеры отчаялись, молодёжь надеется на русский авось, и только Анатолий Болот продолжает обращаться в разные инстанции.

— Может быть, после публикации в газете на нас наконец-то обратят внимание, — говорит он.

Эта статья была опубликована в №5 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.01.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.