Как в чёрную дыру: в Калуге исчезают крышки от люков

Жители озабочены исчезновением крышек от люков в Калуге и области. Как недавно выяснилось, не помогло использование именных крышек. Сейчас их меняют на пластиковые. В понедельник, 24 декабря, министр строительства и ЖКХ Егор ВИРКОВ рассказал, что по поводу исчезновения крышек люков поступило около тысячи сообщений, самое большое число – в Калуге. Металлические крышки сдают битыми, пытаясь выдать за списанные с предприятий.
- Работает около 20 организаций, которым выдана лицензия на приём чёрного металла. Всю информацию мы отправляем в УМВД, - сообщил министр конкурентной политики Калужской области Николай ВЛАДИМИРОВ.
- Немедленно организуйте жалобы в прокуратуру, чтобы назначить внеплановые проверки, - потребовал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. - Сами напишите, мы же все граждане! Я прошу проверить их деятельность. Это же вопрос безопасности! А если ребенок туда нырнёт? На автомобиле можно угодить туда, мало не покажется. Мы что творим? То одна беда, то другая!
Уважаемые читатели! А как бы вы решили проблему с воровством крышек люков? Пишите в комментариях!
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