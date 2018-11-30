Как спасти многоквартирный дом от долга и стать главным врагом для соседей

Началась эта история банально: калужский пенсионер Игорь Александрович обнаружил счёт, который управляющая компания выставила за санитарную обработку подвала.

Записки из техподполья

Эти услуги входят в обязательный минимальный перечень и должны оказываться за счёт статьи «Содержание и техническое обслуживание», но их проводили как текущий ремонт. Жильцы дома этот счёт «проглотили», а Игорь Александрович начал пассивное сопротивление, игнорируя квитанции. Однако начисляемые пени вскоре вынудили его перейти к активной стадии. Сначала он обратился в управляющую компанию, где ему сказали, что на счёте дома денег нет, так что оплачивать расходы должны сами жители. В жилинспекции с этим согласились, но после обращения в прокуратуру ГЖИ принимает сторону Игоря Александровича и заявляет, что УК обещала произвести перерасчёт.

Долг из воздуха

Но Игорь Александрович оказался человеком дотошным и решил выяснить, почему на счёте дома нет средств. И вновь отправился искать по инстанциям ответ, который оказался совсем уж неутешительным: дом не просто без денег, а ещё и задолжал 564 тысячи.

Тут нужно вернуться на несколько лет назад, в 2014 год, когда дом, где жил Игорь Александрович, переходил от одной управляющей компании к другой. Но это де-юре. А де-факто учредители остались те же, а в названии компании вместо «ООО» появилось «УК». Кстати, с аббревиатурами там вообще не слишком церемонились: внушающие доверие буквы ГУП (государственное унитарное предприятие) в своём названии они расшифровывали всего лишь как «группа управляющих предприятий».

Но, поскольку раньше этого долга не было и появился он ровно в момент передачи объекта, Игорь Александрович запросил договор цессии и отправился в суд. Вернее, формально ответчиком стала его супруга, поскольку квартира была оформлена на неё. Началось изучение бумаг. Управляющая компания не смогла предоставить документов, подтверждающих долг, сославшись на то, что по истечении срока давности их уничтожили. Так, одним из счетов оказались 72 тысячи за опиловку деревьев во дворе, причём там же указывалось, что работы необходимо провести за счёт бюджета городского хозяйства. А вишенкой на торте стал один из актов о выполненных работах, подписанный человеком, который умер за год до этого. В общем, долг с дома был списан, а ответчика обязали компенсировать расходы на юриста.

Альтернативная реальность

Человек, самостоятельно влезший в судебные разбирательства и добившийся списания более полумиллиона рублей общедомового долга, должен был стать как минимум локальным Робин Гудом. Но что-то пошло не так. Дело в том, что Игорь Александрович, чтобы показать бездействие управляющей компании, приносил фотографии дома в ГЖИ. На этих снимках были видны болтающиеся мотки проводки, отсутствие теплоизоляции труб центрального отопления, а также сквозная дыра на одном из этажей, под которой находится светильник. Это было интерпретировано как заявление, и вскоре в подвале начались работы (почему-то только по теплоизоляции), а в подъезде появилось объявление о том, что жильцам придётся заплатить за ремонт из-за заявления активного пенсионера. Более того, по квартирам начал ходить человек от УК, который объяснял соседям, из-за кого они получают увеличенные платёжки. Эти нехитрые приёмы начинающих чёрных пиарщиков сработали на все сто. Игорь Александрович стал в своём доме изгоем, и даже близкие люди начали раздражённо спрашивать, зачем он всё это затеял. Дошло до того, что ему даже отказались выдать ключ от подвала. По словам пенсионера, откуда-то возник слух, что они с женой хотят присвоить помещение техподполья и открыть там прачечную. Градус абсурда зашкаливал.

Промежуточные итоги (неутешительные)

Как известно, выиграть дело и получить положенную по суду компенсацию — это «две большие разницы». Перевод за юриста Игорь Александрович до сих пор не получил. По его словам, пристав с улыбочкой заявляет, что в одном месяце ему перевели 600 рублей, в другом — ещё 2. Чтобы продолжать судиться, нужны средства, а их у пенсионера практически не осталось.

Травля со стороны соседей тоже возымела эффект — квартиру пришлось продать и переехать в другой дом. Так что эта история, увы, пока далека от хэппи-энда.

Эта статья была опубликована в №48 газеты «Калужский перекрёсток» от 28.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.