Калужане не спешат покупать жильё в Москве

В понедельник, 29 октября, на сайте аналитического центра ЦИАН появилась региональная структура поисковых запросов к квартирам, расположенным в Москве и Московской области. Всего около 34% просмотров объявлений о продаже жилья в Московском регионе пришлось на другие субъекты РФ. Среди них лидируют Санкт-Петербург (15%), Краснодарский край (9%) и Республика Башкортостан (5,5%).

При этом в Калужской области доля от просмотра столичных объявлений составила 1,1%. Эксперты отмечают, что это общая тенденция: географическая близость слабо влияет на интерес к Московскому рынку жилья. По мнению экспертов ЦИАН, это прежде всего связано с относительно невысокими доходами жителей Центральной России.

Уважаемые читатели! А что вы можете позволить себе купить? Расскажите в комментариях!