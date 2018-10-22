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Счетами на десятки тысяч за коммуналку занялась ГЖИ

22.10.2018 17:00 1 696 Елена Французова
Счетами на десятки тысяч за коммуналку занялась ГЖИ

Как мы рассказывали, управляющая компания выставила жителям дома №313 по улице Московской счет на десятки тысяч рублей за ремонт. Эту тему в понедельник, 22 октября, обсудили на планёрке в горуправе.  

Руководитель государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Алексей ДУЛИШКОВИЧ пояснил, что, если дом находится в критическом состоянии, невыполнение работ опасно для жизни, то тогда управляющая компания просто обязана провести ремонт, а потом раскидать счёт по всем квартирам.

- Работы, которые требуются, так как их невыполнение угрожает жизни и здоровью, УК проводит, - добавил Дулишкович. - В других случаях, когда жизни и здоровью ничего не угрожает, мы рекомендуем УК во взаимодействии с жителями эти вопросы решать. Если сумма непомерная, непосильная, то жители вправе принять решение о выполнении этих работ поэтапно, или в какие-то другие периоды.

- Тут злоупотребления могут быть со стороны управляющей компании, – считает городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Там такие счета начнут выставлять, прикрываясь неотложными работами. Кто-то разберётся, кто-то не разберётся, кто-то оплатит.

- Если жители активны, они прекрасно знают в каком состоянии у них дом, у них запланированы на многие годы - чуть ли не на десятилетия - плановые и внеплановые работы, таких авральных ситуаций не происходит, - сказал в ответ Дулишкович. – Когда жители никоим образом не участвуют в управлении своим домом, довели его до состояния аварийности и опасности для жизни и здоровья, за чей счёт ещё может быть в данном случае выполнен ремонт? Уж никак не за счёт управляющей компании, должны быть взаимные точки соприкосновения.

– Московская, 313, работы проводились по предписанию ГЖИ, но работы те, которые, в принципе, не являются работами, отсутствие которых угрожает жизни и здоровью людей. Косметический ремонт подъезда – 603 тысячи рублей, – пояснил начальник Управления ЖКХ Виктор УСТИНОВ.

По данному факту жилинспекция начала проверку. Напомним, что ранее жильцы обращались с жалобами в Управление ЖКХ и прокуратуру, но безрезультатно.

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Тэги: жкх коммуналка дмитрий разумовский виктор устинов алексей дулишкович
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