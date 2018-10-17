Офигели: коммунальщики выставили старикам счета на десятки тысяч рублей

Улица Московская. Ряд типовых пятиэтажек. В большинстве из них сделан либо сейчас делается капремонт. Это видно по обновлённым ярким фасадам, по суетящимся на крышах рабочим. Контрастно на этом фоне смотрится убогая серая панелька на Московской, 313.

При этом её жители заявляют, что управляющая компания выставила дому огромные счета — почти полтора миллиона рублей — за ремонт. Тем, кто отказывается платить, начисляют пени.

— Анют, ну сколько там на этот раз? — обращается одна пожилая женщина к другой.

— Ты глянь, мне уже на 23 тысячи рублей прислали! — отвечает та, доставая коммунальные счета из почтового ящика. — Каждый месяц прибавляют!

Обобрали до нитки

Жители рассказывают, что их дому в этом году исполнилось 40 лет. Но ремонта как такового здесь никогда не было. В итоге пятиэтажка стала разваливаться: то крыша течёт, то окна из подъезда вываливаются, то трубы прорывает.

— Директора нашей управляющей компании менялись один за другим. Они обобрали дом до нитки. Троих посадили. Но денег на счёт дома так и не вернули. Мы были фактически брошены. Пять лет добивались замены окон в подъезде. Дошло до того, что рама выпала и только чудом не задела детей. Мы обратились в жилищную инспекцию — та обязала управляющую компанию сделать ремонт.

УК вставила в подъездах пластиковые окна, подъезды покрасила, обработала от плесени швы, утеплила одну из стен дома, отремонтировала дырявую крышу над двумя квартирами. Жители уж было обрадовались тому, что наконец-то в их доме стали хоть что-то делать. Но потом ООО «УК МЖД Калуги» им выставила счёт.

— Замену аварийных окон они оценили почти в 675 рублей, ремонт фасада — в 57 тысяч, побелку потолков и покраску водоэмульсионкой стен в подъезде — более чем в 603 тысячи рублей, ремонт кровли над двумя квартирами — в 111 тысяч. Все эти суммы УК раскидала по квартирам. Они зависят от площади жилья: чем больше площадь — тем больше сумма. И это при том, что мы регулярно платим за все коммунальные услуги, за текущий ремонт и делаем взносы в Фонд кап­ремонта. Лучше бы руководство УК добивалось того, чтобы наш дом как можно скорее отремонтировали по программе фонда, — рассказывает местная жительница Анна МАКАРОВА.

— В 2017 году произошёл гидроудар. В нашем доме пострадали 10 квартир. Жильцам заменили радиаторы отопления, кое-как залатали водопровод. В 92 тысячи рублей оценили замену радиаторов, в 265 тысяч — водопровода. И эти суммы включили нам в платёжку. Но разве мы здесь в чём-то виноваты? — возмущается житель дома пенсионер Валерий КОСТИН.

— Каждый месяц платим за квартиру, а сумма в платёжках не уменьшается, а только увеличивается. Мне за этот месяц 260 рублей пени насчитали!

Хождение по мукам

Вот уже 5 месяцев жильцы обращаются во все инстанции — от Управления ЖКХ и жилинспекции (ГЖИ) до прокуратуры, но отовсюду получают только отписки.

Анна Макарова достаёт кипу писем.

— Устала уже писать, рука болит. Все сваливают друг на дружку, как чёрт на Пет­рушку. Видите, сколько талмудов.

Прокуратура лишь пере­направила обращение жильцов в ГЖИ в полицию, ­­­а от Управления ЖКХ пришёл пространный ответ. Букв много, а по сути — вода. Всё сводится к тому, что ремонт был произведён по предписанию ГЖИ, но о том, насколько законно выставлять за него счета жильцам, ни слова.

— Ходили и в гор­управу, попали на приём к Дмитриеву — он тогда был заместителем городского головы. Чиновник сказал: «Это всё незаконно, не платите». Но это только слова. К тому же и чиновника этого в гор­управе уже нет. Директор УК вообще с нами общаться не хочет. Наверное, проще на приём к Путину попасть, чем к нему. Мы владельцы жилья, мы нанимаем компанию, а не она нас наняла. Получается, что он — хозяин чужих денег, — говорит Анна Макарова.

Жильцы возмущены тем, что их поставили перед фактом: УК собраний дома не проводила, ход работ с ними не обсуждала, в приёмке работ люди не участвовали. Более того, жильцы не могут добиться даже сметы выполненных работ. Люди уверены, что суммы завышены, а сами работы выполнены некачественно — только для отвода глаз.

— Конечно, мы за эти работы не платим. Пенсия-то у меня — 10 тысяч. Где же я возьму такие деньги? Почему руководитель УК решил, что капремонт можно повесить на пенсионеров?! — сокрушается Анна Макарова.

Рабы не мы

В итоге жильцы решили сменить управляющую компанию.

— Явка, когда решался этот вопрос, была стопроцентная, — говорят они. — Мы нашли УК недалеко от нашего дома. Нас готовы взять даже с тем, что денег на счету пятиэтажки нет.

— Но жилищная инспекция буксует наш переход в другую УК. Придрались к тому, что всё одной рукой написано. Да, некоторые документы написаны, действительно, одной рукой, люди-то у нас старые, некоторые уже и писать не могут: рука дрожит. Но подписи все разные, — говорит Анна Макарова.

— Мы в одностороннем порядке разорвали договор с прежней УК, — рассказывает местный житель Владимир ГОЛЯШКИН. — Я даже сам отопление в доме запускал.

Владимир Голяшкин обращает наше внимание на качество ремонта. В щитке только что поменяли счётчик, а вся «начинка» уже дышит на ладан.



Потребовав заменить окна в подъезде, жители нажили себе проблему на полтора миллиона рублей.

Официально

За разъяснением ситуации мы обратились в городскую управу. Нарушений в действиях УК Управление ЖКХ не обнаружило. Официальный ответ нам пришёл аж на трёх листах. Если кратко, то всё сводится к тому, что УК лишь выполняло предписание ГЖИ, да и собственники высказались за проведение текущего ремонта.

«Денежные средства по статье «Текущий ремонт» на момент окончания работ на лицевом счёте дома отсутствовали, — говорится в официальном ответе. — Кроме того, во избежание выставления счёта за выполненные работы в квитанциях на оплату услуг ЖКХ в апреле 2018 года собственникам дома было предложено принять решение по увеличению платы на текущий ремонт. В ООО «УК МЖД города Калуги» было сообщено, что каких-либо решений об изменении размера платы приниматься не будет».

Эта статья была опубликована в №42 газеты «Калужский перекресток» от 17.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве или бумажной версии.

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Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.