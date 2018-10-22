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Лифты встали: в Калуге ветеран спускается с 7 этажа со стулом

22.10.2018 08:56 4 1239 Елена Французова
Лифты встали: в Калуге ветеран спускается с 7 этажа со стулом

Как мы рассказывали, в Калуге затянулась замена лифтов. Жители дома № 7 по улице Степана Разина жалуются, что для них каждый выход на улицу – испытание.

Здесь лифты стали менять с 15 августа. Работы должны были завершиться до 30 сентября.

- Нам ничего не объясняют, с нами не общаются. Одна бригада уехала, другая – приехала, - говорят жители многоэтажки.

- Надо костылём их ***, чтобы они знали, как старому человеку подниматься туда – сюда! – говорит бойкая пожилая женщина.

- Я высоко живу, на 7 этаже. Спускаться – то ещё ничего, а вот поднимаюсь - ползком, - жалуется 75-летний Николай КОЛЮХА.  

- Да, спускаться легче, чем подниматься! – соглашаются его пожилые соседки.

- У меня отец - ветеран, со стулом вместе с ним хожу. Один пролёт пройдёт, стульчик ставлю. Вот так. Уже сил нет, - говорит Лариса Анатольевна БРЫЛЬ.

Пенсионеры не скрывают, что лифты в доме ломались часто. Поэтому их замене они обрадовались, но не ожидали, что работы растянуться на такое долго время. Больше всего в этой ситуации их возмущает то, что никто с ними не хочет общаться – ни подрядчик, ни заказчик, ни управляющая компания.

- Когда мы задаём вопросы, они тут же отвечают: «Это не мы, обращайтесь к тем-то и тем-то». А те в свою очередь ещё куда-нибудь перенаправляют.

- Если срок работ не исполняется, можно на подъезде повесить объявление: «В связи с технологическими трудностями они переносятся на две недели». Через две недели - ещё. А тут получается, что никакой информации нет. Пугает то, что ничего не сделано и неизвестно, когда будет сделано. Хочется видеть, что о нас помнят!

Вместе с жителями мы идём в подъезд и убеждаемся, что рабочих тут давно и след простыл. На официальном сайте Фонда капремонта сообщается, что работы выполнены на 75%.

- Да здесь и 10 % нет! – считают пенсионеры.

- Вот у Ильиничны сыну лифт в доме сделали за 2 месяца! Он живёт на улице Звёздной. Работы по замене лифта в его доме начались позже, а закончились раньше, чем у нас!

- В нашем доме беременная женщина тащит ребёнка на руках наверх. Когда родит в подъезде, кто будет отвечать? – возмущается Маргарита Викторовна.

Как нам рассказали в Фонде капремонта, в Калуге подрядчиками завершены работы в 47 многоквартирных домах из 66, в 19 - работы продолжаются. По информации подрядчиков, завершение всех монтажных работ планируется до конца следующей недели.

После этого через 3-4 недели, при отсутствии недостатков, лифты заработают.

Причина нарушения договорных сроков - задержка поставки оборудования, вызванная массовой заменой лифтов, в том числе и в других регионах, - заводы-производители лифтового оборудования не смогли своевременно обеспечить его поставку.

Подрядные организации, допустившие нарушения сроков исполнения, будут оштрафованы.

Ранее в Фонде капремонта, напомним, поясняли, что дата окончания работ по договору - это не дата запуска лифта. Последующие оформление, согласование и проверки могут занять ещё около месяца.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: фоторепортаж недвижимость жкх
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