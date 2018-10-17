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Фонд капремонта объяснил, почему затянулась замена лифтов

17.10.2018 10:51 4 837 Дмитрий Ивьев
Фонд капремонта объяснил, почему затянулась замена лифтов

Как мы уже рассказывали, в этом году в Калуге за счёт средств Фонда капитального ремонта области поменяют 200 лифтов. Во многих домах работы ещё продолжаются, хотя сроком окончания по договору были указаны сентябрь-начало октября. Ситуацию нам прокомментировали в Фонде капремонта.

- Готовые лифты в Калуге действительно пока не все запущены в работу: завершение подрядчиком монтажных работ не означает завершение процесса замены лифтового оборудования в том виде, как этого требует действующее законодательство, - отмечают специалисты. - По завершении монтажа лифтов подрядчик приглашает специализированную организацию, проводит испытания, получает декларацию о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (на этом обязательства подрядчика по договору считаются выполненными) и передает пакет документов владельцу лифта для дальнейшей работы.

После этого управляющая компания, ТСЖ или собственники должны заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте и направить в Ростехнадзор уведомление о вводе объекта в эксплуатацию.

Специалист  Ростехнадзора в течение 10 дней должен провести контрольный осмотр объекта и оформить акта ввода объекта в эксплуатацию. При отсутствии нарушений Ростехнадзор принимает решение о вводе объекта в эксплуатацию. Решение оформляется в течение 5 рабочих дней.

- Работы владельца лифта и Ростехнадзора не входят в срок исполнения договорных обязательств подрядными организациями, - подчёркивают в Фонде капремонта. - Учитывая 90-дневный срок исполнения обязательств подрядной организацией, а также срок, необходимый для заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности и для оформления итогового документа – акта ввода лифта в эксплуатацию, приостановка в многоквартирном доме работы лифта сроком до 120 календарных дней технологически обоснована и законодательно регламентирована.

В то же время компании, которые допустили нарушения сроков исполнения договора, оштрафуют.

По информации, предоставленной подрядчиками, причина задержки с их стороны связана с длительной поставкой оборудования, вызванной массовой заменой лифтов, в том числе в других регионах, заводы-производители лифтового оборудования не смогли своевременно обеспечить его поставку.

Уважаемые читатели! А в вашем доме ремонтировали лифт? Как быстро прошли работы? Пишите в комментариях!


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Тэги: жкх коммуналка
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