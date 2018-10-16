Ходите пешком: замена лифтов в Калуге затянулась на месяцы

В нынешнем году в Калуге должны отремонтировать 200 лифтов в 66 домах. Работы начались летом, а завершить их подрядчики должны были в сентябре-начале октября. Однако до сих пор в эксплуатацию введены лишь 64 лифта. Такие данные на 15 октября опубликовал Фонд капремонта области.
Хуже всего дела обстоят на Генерала Попова, 14/1 – 0% выполнения по одному из лифтов, Грабцевском шоссе, 128 к.1 – 60%, бульваре Энтузиастов, 8 – 65%.
Публикуем полную таблицу, из которой можно узнать, на какой стадии находится ремонт лифта.
Данные Фонда капремонта на 15 октября.
|
Адрес многоквартирного дома в Калуге
|
Выполнение обязательств подрядными организациями
|
Выполнение регламентированных процедур иными органами на 08.10
|
Цена договора
|
Подрядчик (ООО)
|
Дата зак-я договора
|
Дата окончания работ по договору
|
% выполнения работ подрядчиком на 15.10
|
Кол-во лифтов: всего/введёно в эксплуатацию Ростехнадзором
|
Баумана
|
4
|
2 969 979,76
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
100
|
2/0
|
Билибина
|
4
|
9 725 776,67
|
"Первая лифтовая компания"
|
08.06
|
06.09
|
93
|
5/0
|
Вишневского
|
14
|
7 812 885,72
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
93
|
5/0
|
Вишневского
|
16
|
3 827 309,32
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
02/02
|
Генерала Попова
|
5
|
1 763 757,97
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
1/0
|
Генерала Попова
|
7
|
2 004 369,52
|
"Первая лифтовая компания"
|
08.06
|
06.09
|
100
|
01/01
|
Генерала Попова
|
9
|
1 955 713,99
|
"Первая лифтовая компания"
|
08.06
|
06.09
|
100
|
1/0
|
Генерала Попова
|
14/1
|
5 011 534,78
|
"Первая лифтовая компания"
|
08.06
|
06.09
|
* 100/0
|
2/0
|
Генерала Попова
|
18
|
4 329 295,76
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
* 100/80
|
2/0
|
Генерала Попова
|
18 к.1
|
5 033 140,32
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
03/03
|
Генерала Попова
|
20
|
4 468 491,97
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
94
|
3/0
|
Генерала Попова
|
22
|
3 049 012,38
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
94
|
2/0
|
Генерала Попова
|
28
|
4 468 982,85
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
90
|
3/0
|
Герцена
|
17
|
4 696 335,81
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
100
|
3/0
|
Грабцевское шоссе
|
128 к.1
|
4 776 647,81
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
*100/60
|
2/0
|
Грабцевское шоссе
|
132
|
4 014 341,73
|
"Первая лифтовая компания"
|
08.06
|
06.09
|
100
|
02/02
|
Грабцевское шоссе
|
134
|
6 972 548,90
|
"Первая лифтовая компания"
|
08.06
|
06.09
|
100
|
04/04
|
Грабцевское шоссе
|
152
|
5 245 214,49
|
"Первая лифтовая компания"
|
08.06
|
06.09
|
100
|
03/03
|
Грабцевское шоссе
|
154
|
6 992 202,70
|
"Первая лифтовая компания"
|
08.06
|
06.09
|
100
|
4/0
|
Грабцевское шоссе
|
158
|
6 967 997,58
|
"Первая лифтовая компания"
|
08.06
|
06.09
|
100
|
4/0
|
Гурьянова
|
24
|
6 816 780,96
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
4/0
|
Дорожная
|
33
|
8 736 680,42
|
"Первая лифтовая компания"
|
08.06
|
06.09
|
100
|
5/0
|
Звездная
|
11
|
3 690 730,39
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
02/02
|
Звездная
|
13
|
3 695 749,17
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
02/02
|
Клюквина
|
3
|
6 710 740,38
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
4/0
|
Л.Толстого
|
33
|
2 933 910,46
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
100
|
2/0
|
Л.Толстого
|
35 к.1
|
5 169 038,91
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
3/0
|
Л.Толстого
|
37
|
6 889 197,52
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
04/04
|
Л.Толстого
|
39
|
6 711 750,98
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
4/0
|
пер.Литейный
|
9
|
1 947 316,97
|
"Первая лифтовая компания"
|
08.06
|
06.09
|
100
|
1/0
|
Майская
|
3
|
3 591 456,92
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
02/02
|
Майская
|
32
|
1 796 788,88
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
1/0
|
Майская
|
34
|
8 983 455,24
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
05/05
|
Майская
|
36
|
7 186 667,51
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
04/04
|
Малоярославецкая
|
1
|
5 888 441,66
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
100
|
4/0
|
Маяковского
|
45
|
6 710 000,79
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
94
|
4/0
|
Маяковского
|
49
|
6 711 750,98
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
94
|
4/0
|
Мира
|
2
|
18 128 194,73
|
"Первая лифтовая компания"
|
08.06
|
06.09
|
93
|
10/0
|
Московская
|
120
|
3 572 464,93
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
82
|
2/0
|
Московская
|
315 к.3
|
5 163 280,88
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
3/0
|
Моторостроителей
|
4
|
1 800 561,71
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
1/0
|
Моторостроителей
|
5
|
5 170 180,16
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
3/0
|
Моторостроителей
|
6
|
7 159 988,44
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
04/04
|
Никитина
|
133 к.2
|
7 492 908,83
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
04/04
|
Огарева
|
44
|
3 130 467,31
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
87
|
2/0
|
Окружная
|
2
|
3 220 605,15
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
80
|
2/0
|
Плеханова
|
43
|
3 593 743,12
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
02/02
|
Пролетарская
|
133
|
1 569 307,49
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
80
|
1/0
|
Салтыкова-Щедрина
|
74 к.1
|
5 867 268,69
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
85
|
4/0
|
Спартака
|
9
|
5 867 391,40
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
92
|
4/0
|
Стеклянников Сад
|
4
|
7 186 667,51
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
4/0
|
Степана Разина
|
5
|
5 867 314,00
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
80
|
4/0
|
Степана Разина
|
7
|
5 888 441,66
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
75
|
4/0
|
Тельмана
|
35
|
1 917 577,17
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
01/01
|
Тепличная
|
8
|
7 360 654,03
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
92
|
5/0
|
Труда
|
6/1
|
3 131 473,60
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
80
|
2/0
|
Тульская
|
69
|
7 379 264,78
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
4/0
|
Тульская
|
103
|
1 916 428,87
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
01/01
|
Тульская
|
141
|
1 918 555,49
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
01/01
|
Хрустальная
|
8
|
7 668 983,45
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
04/04
|
Энтузиастов
|
5
|
5 390 685,80
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
03/03
|
Энтузиастов
|
7
|
5 390 685,80
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
03/03
|
Энтузиастов
|
8
|
9 389 260,94
|
"Элевейтинг"
|
03.07
|
01.10
|
65
|
6/0
|
Энтузиастов
|
9
|
3 649 156,65
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
02/02
|
Энтузиастов
|
11
|
5 110 837,69
|
"Лифтоматика"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
03/03
|
Энтузиастов
|
15
|
3 593 303,69
|
"Трансэнерго"
|
14.06
|
12.09
|
100
|
02/02
|
ИТОГО: 66 МКД
|
|
344 751 652,14
|
|
|
|
47 МКД
|
200/64
Уважаемые читатели! А в вашем доме ремонтировали лифт? Как быстро прошли работы? Довольны ли новым оборудованием? Расскажите в комментариях!
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