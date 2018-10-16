Ходите пешком: замена лифтов в Калуге затянулась на месяцы

В нынешнем году в Калуге должны отремонтировать 200 лифтов в 66 домах. Работы начались летом, а завершить их подрядчики должны были в сентябре-начале октября. Однако до сих пор в эксплуатацию введены лишь 64 лифта. Такие данные на 15 октября опубликовал Фонд капремонта области.

Хуже всего дела обстоят на Генерала Попова, 14/1 – 0% выполнения по одному из лифтов, Грабцевском шоссе, 128 к.1 – 60%, бульваре Энтузиастов, 8 – 65%.

Публикуем полную таблицу, из которой можно узнать, на какой стадии находится ремонт лифта.

Данные Фонда капремонта на 15 октября.

Адрес многоквартирного дома в Калуге Выполнение обязательств подрядными организациями Выполнение регламентированных процедур иными органами на 08.10 Цена договора Подрядчик (ООО) Дата зак-я договора Дата окончания работ по договору % выполнения работ подрядчиком на 15.10 Кол-во лифтов: всего/введёно в эксплуатацию Ростехнадзором Баумана 4 2 969 979,76 "Элевейтинг" 03.07 01.10 100 2/0 Билибина 4 9 725 776,67 "Первая лифтовая компания" 08.06 06.09 93 5/0 Вишневского 14 7 812 885,72 "Элевейтинг" 03.07 01.10 93 5/0 Вишневского 16 3 827 309,32 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 02/02 Генерала Попова 5 1 763 757,97 "Лифтоматика" 14.06 12.09 100 1/0 Генерала Попова 7 2 004 369,52 "Первая лифтовая компания" 08.06 06.09 100 01/01 Генерала Попова 9 1 955 713,99 "Первая лифтовая компания" 08.06 06.09 100 1/0 Генерала Попова 14/1 5 011 534,78 "Первая лифтовая компания" 08.06 06.09 * 100/0 2/0 Генерала Попова 18 4 329 295,76 "Лифтоматика" 14.06 12.09 * 100/80 2/0 Генерала Попова 18 к.1 5 033 140,32 "Лифтоматика" 14.06 12.09 100 03/03 Генерала Попова 20 4 468 491,97 "Элевейтинг" 03.07 01.10 94 3/0 Генерала Попова 22 3 049 012,38 "Элевейтинг" 03.07 01.10 94 2/0 Генерала Попова 28 4 468 982,85 "Элевейтинг" 03.07 01.10 90 3/0 Герцена 17 4 696 335,81 "Элевейтинг" 03.07 01.10 100 3/0 Грабцевское шоссе 128 к.1 4 776 647,81 "Трансэнерго" 14.06 12.09 *100/60 2/0 Грабцевское шоссе 132 4 014 341,73 "Первая лифтовая компания" 08.06 06.09 100 02/02 Грабцевское шоссе 134 6 972 548,90 "Первая лифтовая компания" 08.06 06.09 100 04/04 Грабцевское шоссе 152 5 245 214,49 "Первая лифтовая компания" 08.06 06.09 100 03/03 Грабцевское шоссе 154 6 992 202,70 "Первая лифтовая компания" 08.06 06.09 100 4/0 Грабцевское шоссе 158 6 967 997,58 "Первая лифтовая компания" 08.06 06.09 100 4/0 Гурьянова 24 6 816 780,96 "Лифтоматика" 14.06 12.09 100 4/0 Дорожная 33 8 736 680,42 "Первая лифтовая компания" 08.06 06.09 100 5/0 Звездная 11 3 690 730,39 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 02/02 Звездная 13 3 695 749,17 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 02/02 Клюквина 3 6 710 740,38 "Лифтоматика" 14.06 12.09 100 4/0 Л.Толстого 33 2 933 910,46 "Элевейтинг" 03.07 01.10 100 2/0 Л.Толстого 35 к.1 5 169 038,91 "Лифтоматика" 14.06 12.09 100 3/0 Л.Толстого 37 6 889 197,52 "Лифтоматика" 14.06 12.09 100 04/04 Л.Толстого 39 6 711 750,98 "Лифтоматика" 14.06 12.09 100 4/0 пер.Литейный 9 1 947 316,97 "Первая лифтовая компания" 08.06 06.09 100 1/0 Майская 3 3 591 456,92 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 02/02 Майская 32 1 796 788,88 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 1/0 Майская 34 8 983 455,24 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 05/05 Майская 36 7 186 667,51 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 04/04 Малоярославецкая 1 5 888 441,66 "Элевейтинг" 03.07 01.10 100 4/0 Маяковского 45 6 710 000,79 "Лифтоматика" 14.06 12.09 94 4/0 Маяковского 49 6 711 750,98 "Лифтоматика" 14.06 12.09 94 4/0 Мира 2 18 128 194,73 "Первая лифтовая компания" 08.06 06.09 93 10/0 Московская 120 3 572 464,93 "Лифтоматика" 14.06 12.09 82 2/0 Московская 315 к.3 5 163 280,88 "Лифтоматика" 14.06 12.09 100 3/0 Моторостроителей 4 1 800 561,71 "Лифтоматика" 14.06 12.09 100 1/0 Моторостроителей 5 5 170 180,16 "Лифтоматика" 14.06 12.09 100 3/0 Моторостроителей 6 7 159 988,44 "Лифтоматика" 14.06 12.09 100 04/04 Никитина 133 к.2 7 492 908,83 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 04/04 Огарева 44 3 130 467,31 "Элевейтинг" 03.07 01.10 87 2/0 Окружная 2 3 220 605,15 "Элевейтинг" 03.07 01.10 80 2/0 Плеханова 43 3 593 743,12 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 02/02 Пролетарская 133 1 569 307,49 "Элевейтинг" 03.07 01.10 80 1/0 Салтыкова-Щедрина 74 к.1 5 867 268,69 "Элевейтинг" 03.07 01.10 85 4/0 Спартака 9 5 867 391,40 "Элевейтинг" 03.07 01.10 92 4/0 Стеклянников Сад 4 7 186 667,51 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 4/0 Степана Разина 5 5 867 314,00 "Элевейтинг" 03.07 01.10 80 4/0 Степана Разина 7 5 888 441,66 "Элевейтинг" 03.07 01.10 75 4/0 Тельмана 35 1 917 577,17 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 01/01 Тепличная 8 7 360 654,03 "Элевейтинг" 03.07 01.10 92 5/0 Труда 6/1 3 131 473,60 "Элевейтинг" 03.07 01.10 80 2/0 Тульская 69 7 379 264,78 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 4/0 Тульская 103 1 916 428,87 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 01/01 Тульская 141 1 918 555,49 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 01/01 Хрустальная 8 7 668 983,45 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 04/04 Энтузиастов 5 5 390 685,80 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 03/03 Энтузиастов 7 5 390 685,80 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 03/03 Энтузиастов 8 9 389 260,94 "Элевейтинг" 03.07 01.10 65 6/0 Энтузиастов 9 3 649 156,65 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 02/02 Энтузиастов 11 5 110 837,69 "Лифтоматика" 14.06 12.09 100 03/03 Энтузиастов 15 3 593 303,69 "Трансэнерго" 14.06 12.09 100 02/02 ИТОГО: 66 МКД 344 751 652,14 47 МКД 200/64

Уважаемые читатели! А в вашем доме ремонтировали лифт? Как быстро прошли работы? Довольны ли новым оборудованием? Расскажите в комментариях!