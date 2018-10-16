Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 16 октября
$ 65.75 0.22
76.05 0.45
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Ходите пешком: замена лифтов в Калуге затянулась на месяцы

16.10.2018 17:03 0 708 Дмитрий Ивьев
Ходите пешком: замена лифтов в Калуге затянулась на месяцы

В нынешнем году в Калуге должны отремонтировать 200 лифтов в 66 домах. Работы начались летом, а завершить их подрядчики должны были в сентябре-начале октября. Однако до сих пор в эксплуатацию введены лишь 64 лифта. Такие данные на 15 октября опубликовал Фонд капремонта области.

Хуже всего дела обстоят на Генерала Попова, 14/1 – 0% выполнения по одному из лифтов, Грабцевском шоссе, 128 к.1 – 60%, бульваре Энтузиастов, 8 – 65%.

Публикуем полную таблицу, из которой можно узнать, на какой стадии находится ремонт лифта.
Данные Фонда капремонта на 15 октября.

Адрес многоквартирного дома в Калуге

Выполнение обязательств подрядными организациями

Выполнение регламентированных процедур иными органами на 08.10

Цена договора

Подрядчик (ООО)

Дата зак-я договора

Дата окончания работ по договору

% выполнения работ подрядчиком на 15.10

Кол-во лифтов: всего/введёно в эксплуатацию Ростехнадзором

Баумана

4

2 969 979,76

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

100

2/0

Билибина

4

9 725 776,67

 "Первая лифтовая компания"

08.06

06.09

93

5/0

Вишневского

14

7 812 885,72

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

93

5/0

Вишневского

16

3 827 309,32

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

02/02

Генерала Попова

5

1 763 757,97

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

100

1/0

Генерала Попова

7

2 004 369,52

 "Первая лифтовая компания"

08.06

06.09

100

01/01

Генерала Попова

9

1 955 713,99

 "Первая лифтовая компания"

08.06

06.09

100

1/0

Генерала Попова

14/1

5 011 534,78

 "Первая лифтовая компания"

08.06

06.09

* 100/0

2/0

Генерала Попова

18

4 329 295,76

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

* 100/80

2/0

Генерала Попова

18 к.1

5 033 140,32

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

100

03/03

Генерала Попова

20

4 468 491,97

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

94

3/0

Генерала Попова

22

3 049 012,38

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

94

2/0

Генерала Попова

28

4 468 982,85

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

90

3/0

Герцена

17

4 696 335,81

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

100

3/0

Грабцевское шоссе

128 к.1

4 776 647,81

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

*100/60

2/0

Грабцевское шоссе

132

4 014 341,73

 "Первая лифтовая компания"

08.06

06.09

100

02/02

Грабцевское шоссе

134

6 972 548,90

 "Первая лифтовая компания"

08.06

06.09

100

04/04

Грабцевское шоссе

152

5 245 214,49

 "Первая лифтовая компания"

08.06

06.09

100

03/03

Грабцевское шоссе

154

6 992 202,70

 "Первая лифтовая компания"

08.06

06.09

100

4/0

Грабцевское шоссе

158

6 967 997,58

 "Первая лифтовая компания"

08.06

06.09

100

4/0

Гурьянова

24

6 816 780,96

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

100

4/0

Дорожная

33

8 736 680,42

 "Первая лифтовая компания"

08.06

06.09

100

5/0

Звездная

11

3 690 730,39

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

02/02

Звездная

13

3 695 749,17

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

02/02

Клюквина

3

6 710 740,38

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

100

4/0

Л.Толстого

33

2 933 910,46

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

100

2/0

Л.Толстого

35 к.1

5 169 038,91

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

100

3/0

Л.Толстого

37

6 889 197,52

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

100

04/04

Л.Толстого

39

6 711 750,98

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

100

4/0

пер.Литейный

9

1 947 316,97

 "Первая лифтовая компания"

08.06

06.09

100

1/0

Майская

3

3 591 456,92

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

02/02

Майская

32

1 796 788,88

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

1/0

Майская

34

8 983 455,24

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

05/05

Майская

36

7 186 667,51

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

04/04

Малоярославецкая

1

5 888 441,66

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

100

4/0

Маяковского

45

6 710 000,79

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

94

4/0

Маяковского

49

6 711 750,98

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

94

4/0

Мира

2

18 128 194,73

 "Первая лифтовая компания"

08.06

06.09

93

10/0

Московская

120

3 572 464,93

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

82

2/0

Московская

315 к.3

5 163 280,88

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

100

3/0

Моторостроителей

4

1 800 561,71

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

100

1/0

Моторостроителей

5

5 170 180,16

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

100

3/0

Моторостроителей

6

7 159 988,44

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

100

04/04

Никитина

133 к.2

7 492 908,83

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

04/04

Огарева

44

3 130 467,31

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

87

2/0

Окружная

2

3 220 605,15

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

80

2/0

Плеханова

43

3 593 743,12

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

02/02

Пролетарская

133

1 569 307,49

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

80

1/0

Салтыкова-Щедрина

74 к.1

5 867 268,69

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

85

4/0

Спартака

9

5 867 391,40

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

92

4/0

Стеклянников Сад

4

7 186 667,51

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

4/0

Степана Разина

5

5 867 314,00

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

80

4/0

Степана Разина

7

5 888 441,66

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

75

4/0

Тельмана

35

1 917 577,17

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

01/01

Тепличная

8

7 360 654,03

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

92

5/0

Труда

6/1

3 131 473,60

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

80

2/0

Тульская

69

7 379 264,78

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

4/0

Тульская

103

1 916 428,87

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

01/01

Тульская

141

1 918 555,49

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

01/01

Хрустальная

8

7 668 983,45

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

04/04

Энтузиастов

5

5 390 685,80

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

03/03

Энтузиастов

7

5 390 685,80

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

03/03

Энтузиастов

8

9 389 260,94

 "Элевейтинг"

03.07

01.10

65

6/0

Энтузиастов

9

3 649 156,65

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

02/02

Энтузиастов

11

5 110 837,69

 "Лифтоматика"

14.06

12.09

100

03/03

Энтузиастов

15

3 593 303,69

 "Трансэнерго"

14.06

12.09

100

02/02

ИТОГО: 66 МКД

 

344 751 652,14

 

 

 

47 МКД

200/64

Уважаемые читатели! А в вашем доме ремонтировали лифт? Как быстро прошли работы? Довольны ли новым оборудованием? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: жкх коммуналка
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

После установки счётчика плата за воду выросла в 37 раз 15.10.2018 12:32

Кому отключат электричество на выходных 12.10.2018 16:20

Застройщик на Правом берегу получит три миллиона на новый котёл 12.10.2018 15:19

Жителей трёх улиц попросили не включать воду 11.10.2018 09:04

Калужан вынуждают судиться с горуправой 10.10.2018 21:30


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 20 октября, 11:30
Мастер-классы в Достоянии
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

ср 17 октября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 20 октября, 11:00
Интерактивные спектакли от "Карусели"
Калуга
сб 20 октября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 20 октября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров

Концерты

ср 17 октября, 19:00
Филармония
чт 18 октября, 19:00
Александр Розенбаум
Филармония
чт 18 октября, 19:00
Шедевры вокальной музыки
Дом музыки
чт 18 октября, 19:00
«Крематорий»
Овертайм, паб

Кино

Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
На районе
Хэллфест
Веном
Новости компаний

Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей

Доля Калужского филиала Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ превышает 90%

Макснет и МегаФон дают возможность сократить расходы на 20%

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Как выбрать подходящую микроволновую печь. Поможет промокод Техпорт

Как выбрать тепловентилятор: тип нагревателя, мощность, функционал

Где скачать музыку: обзор сайта с современными песнями

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.