Коммунальщиков наказали за длительное отключение воды на Московской

Как мы уже рассказывали, 16 октября на улице Московской в Калуге проходили ремонтные работы на водоводе. Их не смогли завершить вовремя из-за потекшей задвижки, и без воды больше суток оставались жители десятков домов в центре и на севере города.

После этого случая прокуратура города организовала проверку.

По информации ведомства, перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 часа. А в этот срок коммунальщики уложиться не смогли.

- Приняты меры к привлечению должностных лиц ГП «Калугаоблводоканал» к административной ответственности, - сообщила 18 октября прокуратура. - Кроме того, в адрес предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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