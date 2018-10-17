Водоканал рассказал, когда вернут воду в район Московской

Как мы уже рассказывали, во вторник, 16 октября, в Калуге проводились работы на водоводе в районе площади Московской. Из-за этого в северной части города весь день наблюдались проблемы с водой. Не завершились они и вечером.
К примеру, на улице Билибина около 21:00 не было ни горячей, ни холодной воды. К будкам с водой выстроились большие очереди. На улицу Поле Свободы воду подвозили в бочке.
В некоторых детских садах и школах 17 октября отменили занятия.
Ситуацию нам прокомментировали в «Калугаоблводоканале»:
- Работы были завершены около 20:00, началось постепенное заполнение системы водой, однако в этот момент специалисты обнаружили, что потекла вторая задвижка. Пришлось экстренно ночью её менять. Сейчас вновь проходит заполнение системы. Вода в домах должна появиться в 10:00-11:00.
Уважаемые читатели! А у вас дома есть вода? Пишите в комментариях!
|
Фонд капремонта объяснил, почему затянулась замена лифтов 17.10.2018 10:51
Ходите пешком: замена лифтов в Калуге затянулась на месяцы 16.10.2018 17:03
После установки счётчика плата за воду выросла в 37 раз 15.10.2018 12:32
Кому отключат электричество на выходных 12.10.2018 16:20
Застройщик на Правом берегу получит три миллиона на новый котёл 12.10.2018 15:19
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: