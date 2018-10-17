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Водоканал рассказал, когда вернут воду в район Московской

17.10.2018 09:02 3 3123 Дмитрий Ивьев
Водоканал рассказал, когда вернут воду в район Московской

Как мы уже рассказывали, во вторник, 16 октября, в Калуге проводились работы на водоводе в районе площади Московской. Из-за этого в северной части города весь день наблюдались проблемы с водой. Не завершились они и вечером.

К примеру, на улице Билибина около 21:00 не было ни горячей, ни холодной воды. К будкам с водой выстроились большие очереди. На улицу Поле Свободы воду подвозили в бочке.

В некоторых детских садах и школах 17 октября отменили занятия.

Ситуацию нам прокомментировали в «Калугаоблводоканале»:

- Работы были завершены около 20:00, началось постепенное заполнение системы водой, однако в этот момент специалисты обнаружили, что потекла вторая задвижка. Пришлось экстренно ночью её менять. Сейчас вновь проходит заполнение системы. Вода в домах должна появиться в 10:00-11:00.

Уважаемые читатели! А у вас дома есть вода? Пишите в комментариях!


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Тэги: коммуналка
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