После установки счётчика плата за воду выросла в 37 раз

После установки общедомового счётчика общедомовая плата за холодную воду в одной из многоэтажек Обнинска превысила плату по нормативу в мае в шесть раз, в июне - в 37. При этом оплата за потребление этого ресурса непосредственно в квартирах некоторых жильцов оказалась в три раза меньше, чем плата за ОДН.

Сначала в Госжилинспекции людям пояснили, что в этой ситуации виноваты сами жильцы: часть из них не предоставляет показания по расходу воды, а часть и вовсе не платит за коммунальные услуги. В итоге весь неоплаченный объём распределяется поровну между всеми жильцами дома.

Эту тему обсудили в понедельник, 15 октября, на заседании областного правительства. Ситуацию прокомментировал руководитель ГЖИ Алексей ДУЛИШКОВИЧ:

- Проводилась проверка. До установки индивидуального прибора учёта, оплата ресурса холодной воды осуществлялась из расчёта 7 рублей с квартиры, что не отвечало потребностям жилфонда. На собрании жильцов было принято решение об установке прибора общедомового учёта и повышении платы с каждой квартиры. На период наладки оборудования плата с одной квартиры составила 223 рубля, на сегодняшний день – 50-60 рублей, что соответствует рынку.

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