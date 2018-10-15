После установки счётчика плата за воду выросла в 37 раз

После установки общедомового счётчика общедомовая плата за холодную воду в одной из многоэтажек Обнинска превысила плату по нормативу в мае в шесть раз, в июне - в 37. При этом оплата за потребление этого ресурса непосредственно в квартирах некоторых жильцов оказалась в три раза меньше, чем плата за ОДН.
Сначала в Госжилинспекции людям пояснили, что в этой ситуации виноваты сами жильцы: часть из них не предоставляет показания по расходу воды, а часть и вовсе не платит за коммунальные услуги. В итоге весь неоплаченный объём распределяется поровну между всеми жильцами дома.
Эту тему обсудили в понедельник, 15 октября, на заседании областного правительства. Ситуацию прокомментировал руководитель ГЖИ Алексей ДУЛИШКОВИЧ:
- Проводилась проверка. До установки индивидуального прибора учёта, оплата ресурса холодной воды осуществлялась из расчёта 7 рублей с квартиры, что не отвечало потребностям жилфонда. На собрании жильцов было принято решение об установке прибора общедомового учёта и повышении платы с каждой квартиры. На период наладки оборудования плата с одной квартиры составила 223 рубля, на сегодняшний день – 50-60 рублей, что соответствует рынку.
Уважаемые читатели! А где ещё творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Кому отключат электричество на выходных 12.10.2018 16:20
Застройщик на Правом берегу получит три миллиона на новый котёл 12.10.2018 15:19
Жителей трёх улиц попросили не включать воду 11.10.2018 09:04
Калужан вынуждают судиться с горуправой 10.10.2018 21:30
Кому в среду отключат электричество 09.10.2018 14:25
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: