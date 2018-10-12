Застройщик на Правом берегу получит три миллиона на новый котёл

Как мы рассказывали, застройщик микрорайона «Веснушки» давно не может решить проблему с котельной. Она работает только на одном котле, а для того, чтобы отапливался и микрорайон, и социальные объекты, нужно два. В итоге областные власти решились на крайнюю меру: запретили вводить в эксплуатацию дома, пока не появится второй котёл.

Пришлось вмешаться и городским властям.

- Застройщику «Веснушек» выделят 3 млн рублей - в счёт взаиморасчетов с «Калугатеплосетью» - на исполнение обязательств перед изготовителем котлов для котельной. Надеюсь, на следующей неделе вопрос платежей решится, и мы узнаем предполагаемые сроки ввода второго котла, - написал 12 октября в официальной группе Правобережья депутат гордумы Яков КАЗАЦКИЙ.

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