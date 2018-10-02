Спасаясь от холода, калужанин отравился газом

«Замерзаем! Болеем страшно!». Письмо с таким заголовком на днях пришло в нашу редакцию.
- Несмотря на постановление городского головы о начале отопительного сезона с 17 сентября и постановление губернатора о начале отопительного сезона с 26 сентября, теплом в нашем доме, который находится в центре Калуги, почти рядом с городской управой, даже не пахнет, - жаловался в нём калужанин Владимир НИКОЛАЕВ. - Квартиры малогабаритные, отдельные. Дом бывший милицейский, общежитийного типа - коридорного, сквозняки страшные, продувные.
Калужанин обратился в жилинспекцию, управляющую компанию, но получить ответа, когда же в его доме будет тепло, не смог.
Живёт пенсионер Николаев на Достоевского, 46, кор.1.
- Батареи ледяные, - уже с порога начал жаловаться калужанин. – Я сплю одетый, завернувшись в тёплое одеяло. В прошлом году хоть и топили, но топили плохо – батареи были чуть тёплые.
Недавно мужчина сильно простыл, врачи поставили ему воспаление лёгких. Свою болезнь он связывает с отсутствием отопления в доме.
- Я пытался отапливать квартиру газом - отравился. Сразу почувствовал себя плохо, испугался и выключил газовые конфорки. Решил, что уж лучше мёрзнуть. Масляный обогреватель не включаю, счётчик так начнёт мотать!
В управляющей компании «Жилсервис плюс» нам пояснили, что уже несколько раз «перезапускали» дом.
- Вы понимаете, что пуск тепла - сложный процесс, две недели требуется на пусконаладочные работы. Дом завоздушен. Несколько раз перезапускали. Всё зависит не от нас, а от котельной, какую она подаёт температуру, - сообщили нам в УК.
Напомним, что на сегодняшний день без отопления в Калуге остается около 500 домов.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
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