500 домов в Калуге остаются без тепла

В понедельник, 1 октября, на планёрке в городской управе обсудили начало отопительного сезона. Напомним, что официально в жилом секторе он стартовал 26 сентября. Однако некоторые калужане до сих пор жалуются на отсутствие тепла в своих квартирах. Начальник Управления ЖКХ Виктор УСТИНОВ сообщил, что из-за «неровного температурного режима» не все котельные сразу заработали в полную мощность.
- По 500 домам проводятся пусконаладочные работы, - добавил он. - Стараемся оперативно реагировать на все жалобы жителей, постоянно созваниваемся с управляющими компаниями, чтобы активизировать их работу.
- Все должны понимать, что в связи с технологией, которая в любом городе одинаковая, в одну секунду, в один час, в один день тепло в каждый дом, в каждую квартиру быть подано не может, – в свою очередь добавил городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Это по технологии просто невозможно. Там, где есть сложности, мы должны ситуацию мониторить и доводить до жителей. Информировать, говорить о сроках, чтобы люди знали, что происходит.
Уважаемые читатели! А у вас дома уже включили отопление? Пишите в комментариях!
|
Окончание строительства не за горами 01.10.2018 13:00
Революция в ЖКХ: чего ждать от постановления Медведева 26.09.2018 21:30
Отопление начали включать в жилых домах 26.09.2018 12:29
Калужане жалуются на жару в квартирах 24.09.2018 09:56
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: