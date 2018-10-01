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500 домов в Калуге остаются без тепла

01.10.2018 16:32 4 1071 Елена Французова
500 домов в Калуге остаются без тепла

В понедельник, 1 октября, на планёрке в городской управе обсудили начало отопительного сезона. Напомним, что официально в жилом секторе он стартовал 26 сентября. Однако некоторые калужане до сих пор жалуются на отсутствие тепла в своих квартирах. Начальник Управления ЖКХ Виктор УСТИНОВ сообщил, что из-за «неровного температурного режима» не все котельные сразу заработали в полную мощность.

- По 500 домам проводятся пусконаладочные работы, - добавил он. - Стараемся оперативно реагировать на все жалобы жителей, постоянно созваниваемся с управляющими компаниями, чтобы активизировать их работу.

- Все должны понимать, что в связи с технологией, которая в любом городе одинаковая, в одну секунду, в один час, в один день тепло в каждый дом, в каждую квартиру быть подано не может, – в свою очередь добавил городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Это по технологии просто невозможно. Там, где есть сложности, мы должны ситуацию мониторить и доводить до жителей. Информировать, говорить о сроках, чтобы люди знали, что происходит.

Уважаемые читатели! А у вас дома уже включили отопление? Пишите в комментариях!


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Тэги: жкх коммуналка отопление виктор устинов дмитрий разумовский
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