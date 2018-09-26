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Отопление начали включать в жилых домах

26.09.2018 12:29 8 1317 Дмитрий Ивьев
Отопление начали включать в жилых домах

Во вторник, 25 сентября, в калужских многоквартирных домах начали включать отопление. В большую часть домов тепло должно поступить 26-27 сентября.

На прошлой неделе, напомним, отопительный сезон начался в детских садах, школах, больницах и поликлиниках.

На ближайших выходных ночная температура воздуха в Калуге опустится до 0..+2 градусов. Днём будет не выше +10.

Уважаемые читатели! А у вас дома уже включили отопление? Пишите в комментариях!


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Тэги: жкх коммуналка отопление
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