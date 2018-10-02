Осень пришла неожиданно: в Калуге во время капремонта залило 4 дома

Капитальный ремонт кровли в доме № 49 по улице Никитина обернулся для жителей потопом в подъезде. Во время дождя вода лилась по стенам и лестнице. Фото происшествия выложили в группу «Калуга Жесть». Эту проблему обсудили в понедельник, 1 октября, на планёрке в горуправе.

- Подрядная организации не приняла все необходимые меры, - прокомментировал ситуацию представитель Фонда капремонта. - Работы восстановительные будут проведены, ущерб возмещён. В настоящее время все работы по кровле данного дома завершены. Субподрядчик был устранен от проведения дальнейших работ. К подрядной организации применены штрафные санкции. Есть ещё три адреса, в которых верхние этажи были залиты. Собственникам квартир будет возмещён ущерб полностью.

Городской голова Калуги отметил, что работы ведутся с отставанием.

- Всё, что касается кровель, должно быть закончено в летний период, - подчеркнул Разумовский.

- Всё учтём, в следующем году такого не повторится, - пообещали в Фонде капремонта.

Напомним, что с тех пор, как в рамках капремонта взялись за дома в Калуге, потопы случаются регулярно. Собственники пострадавших квартир жалуются, что зачастую вместо реальной компенсации ущерба им предлагают мизер, который не покрывает убытки.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.