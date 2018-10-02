Потоп в центре: улицы заливает водой

В понедельник, 1 октября, потоп начался на улице Театральной посреди проезжей части между улицами Дзержинского и Достоевского. Вода интенсивно выливается из колодца уже больше суток и течёт вниз по Театральной.
- Вчера где-то днём потекло, - рассказал нам местный житель Сергей. - Я вечером шёл домой, зазевался и промочил ноги. Тут каждый год что-то прорывает. Трубы старые, никто не меняет. Скоро морозы пойдут, будет каток.
Самая большая лужа образовалась на перекрёстке Театральной и Достоевского.
За комментариями по поводу происшествия мы обратились в «Калугаоблводоканал».
Там сообщили, что к месту повреждения 2 октября выехала аварийно-восстановительная бригада предприятия.
- Причину утечки специалисты установят после осмотра трубопровода, - подчеркнули в водоканале.
После установления причины утечки станут известны примерные сроки ремонта. Возможно, для проведения работ придётся отключить от воды близлежащие дома.
Вода вырывается из колодца с такой силой, что люк буквально подбрасывает.
Вода течёт вниз по Театральной и Достоевского.
Если вода и дальше будет течь и прогнозы синоптиков сбудутся, из-за ночных заморозков езда по окрестным улицам станет весьма опасной.
Из-за прорыва на Театральной лужи образовались даже на Марата.
UPD. Как рассказали нам в «Калугаоблводоканале», устранить утечку удалось около 10:45 2 октября.
Фото автора.
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