На те же грабли: в Калуге из-за капремонта не все дома готовы к отопительному сезону

С 17 сентября в Калуге начался отопительный сезон. Тепло начали подавать в 90 садов, 48 школ, 26 медицинских учреждений. Кроме того, тепло должно прийти в те дома, которые технологически связаны с данными учреждениями, сообщил в понедельник, 17 сентября, на планёрке в горуправе начальник Управления ЖКХ Виктор УСТИНОВ.

Сейчас теплоснабжающим организациям выдают паспорта готовности, однако в семи случаях возникли проблемы. Как оказалось, не может пока поступить тепло в дома, в которых идёт капремонт с заменой системы отопления. Завершиться работы должны до 1 октября.

Напомним, что в прошлом году в Калуге в канун отопительного сезона 10 многоэтажек остались без батарей. Чиновники обвинили в этом самих калужан, мол, горожане не пускали рабочих к себе в дом.

Виктор Устинов 17 сентября рассказал, что сейчас ситуация находится на контроле и пока не вызывает опасений.

Кроме того, в Калуге проходят работы по переводу многоквартирных домов на поквартирное отопление. На эти цели выделено 7 миллионов 680 тысяч рублей.

- Полностью на индивидуальное отопление переведены 15 домов, ведутся работы ещё по 6 многоквартирным домам. Окончание работ запланировано на 30 сентября, - добавил Устинов.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.