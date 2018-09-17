Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 17 сентября
$ 68.28 0.35
79.95 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

На те же грабли: в Калуге из-за капремонта не все дома готовы к отопительному сезону

17.09.2018 16:31 2 409 Дмитрий Ивьев
На те же грабли: в Калуге из-за капремонта не все дома готовы к отопительному сезону

С 17 сентября в Калуге начался отопительный сезон. Тепло начали подавать в 90 садов, 48 школ, 26 медицинских учреждений. Кроме того, тепло должно прийти в те дома, которые технологически связаны с данными учреждениями, сообщил в понедельник, 17 сентября, на планёрке в горуправе начальник Управления ЖКХ Виктор УСТИНОВ.

Сейчас теплоснабжающим организациям выдают паспорта готовности, однако в семи случаях возникли проблемы. Как оказалось, не может пока поступить тепло в дома, в которых идёт капремонт с заменой системы отопления. Завершиться работы должны до 1 октября.

Напомним, что в прошлом году в Калуге в канун отопительного сезона 10 многоэтажек остались без батарей. Чиновники обвинили в этом самих калужан, мол, горожане не пускали рабочих к себе в дом.  

Виктор Устинов 17 сентября рассказал, что сейчас ситуация находится на контроле и пока не вызывает опасений.

Кроме того, в Калуге проходят работы по переводу многоквартирных домов на поквартирное отопление. На эти цели выделено 7 миллионов 680 тысяч рублей.

- Полностью на индивидуальное отопление переведены 15 домов, ведутся работы ещё по 6 многоквартирным домам. Окончание работ запланировано на 30 сентября, - добавил Устинов.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жкх коммуналка виктор устинов
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Авария в Турынино: без воды остались 25 улиц 13.09.2018 10:59

Деньги в трубу: жильцы платили за коммуналку, но счет оказался почти пуст 10.09.2018 16:37

Шумозащитные экраны у Дворца спорта начали устанавливать 07.09.2018 15:53

Из подъезда - в яму: жители боятся выпускать детей из дома 05.09.2018 08:57

Калужане оказались в должниках, хоть и платили коммуналку исправно 04.09.2018 10:47


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 21 сентября, 11:00
Фестиваль «Открываем книгу – Открываем мир»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 23 сентября, 17:00
В ритмах лета
Центральный парк культуры и отдыха
сб 06 октября, 10:00
Выставка ярмарка хэндмейда "Театр вещей"
Дом музыки

Для детей

ср 19 сентября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 22 сентября, 17:00
Детские праздники в "Совёнке"
Дело в Соусе, кафе
сб 22 сентября, 17:00
Цирк Гранд
Линия, гипермаркет
пн 24 сентября, 15:00
Занятия брейк-дансом
Дворец Пионеров

Концерты

пн 17 сентября, 19:00
Группа «Нервы»
Синатра (Sinatra)
ср 19 сентября, 19:00
«Любовь во всём виновата»
Дом музыки
пт 21 сентября, 19:00
Константин Волостнов. Органный концерт
Дом музыки
пт 21 сентября, 19:00
«Пятое время года... Любовь». Ольга Кабо и Нина Шацкая
Филармония

Кино

Хищник
Кин
Большой кошачий побег
Темные отражения
Новости компаний

«Ростелеком» предложил сэкономить на мобильной связи

Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё

«Ростелеком» предложил калужанам смотреть кино без рекламы

День Макснета – 13 сентября!

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Да, за счет бюджета
 140
Да, только за счет спонсоров
 204
Нет, у города есть более насущные проблемы
 411
Всего проголосовало: 755
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Практические советы по выбору детского матраса

Лечение саркомы Юинга в Израиле

Электропростыни и электроодеяла в интернет-магазине «Мед-Сердце»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.