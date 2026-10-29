Калужан предупредили о новых отключениях воды

В четверг, 29 октября, проходят ремонтные работы в селе Росва.

До 17:00 не будет холодной воды в индустриальном парке, Яглово, а также в поселке Воротынск на улицах Луговой, Калужской и Технопарковой.

Социально-значимые объекты под перекрытие не попадают, отметили в водоканале.

Ранее коммунальщики сообщали про отключения в других районах города 29 октября.