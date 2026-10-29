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Недвижимость и ЖКХ

Калужан предупредили о новых отключениях воды

Дмитрий Ивьев
29.10, 10:19
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В четверг, 29 октября, проходят ремонтные работы в селе Росва.

До 17:00 не будет холодной воды в индустриальном парке, Яглово, а также в поселке Воротынск на улицах Луговой, Калужской и Технопарковой.

Социально-значимые объекты под перекрытие не попадают, отметили в водоканале.

Ранее коммунальщики сообщали про отключения в других районах города 29 октября.

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