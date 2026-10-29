Калужан предупредили о новых отключениях воды
В четверг, 29 октября, проходят ремонтные работы в селе Росва.
До 17:00 не будет холодной воды в индустриальном парке, Яглово, а также в поселке Воротынск на улицах Луговой, Калужской и Технопарковой.
Социально-значимые объекты под перекрытие не попадают, отметили в водоканале.
Ранее коммунальщики сообщали про отключения в других районах города 29 октября.
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