Калужская область почти готова к отопительному сезону

В регионе завершают подготовку к осенне-зимнему периоду. Из 562 котельных уже отремонтировали и подготовили 545. Этот вопрос 7 сентября обсуждался на заседании правительства.

Параллельно идут работы на объектах электроснабжения: специалисты обновили 189 км линий электропередач и 696 подстанций. Энергетики продолжают расчищать просеки под ЛЭП.

В Калуге и Обнинске в рамках инвестпрограмм заканчивают капитальный ремонт 17 км тепловых сетей.

Для оперативного устранения аварий в регионе создали аварийно-восстановительную службу. В её распоряжении — мобильные котельные, генераторы и спецтехника.

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин поручил к 15 сентября обеспечить готовность к запуску тепла на социальных объектах — в школах, детских садах и больницах.

Кроме того, Калужская область помогает готовиться к зиме Первомайску: бригады из 14 муниципальных округов ведут там необходимые работы.