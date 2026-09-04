В центре Калуги снизится напор воды
В среду, 9 сентября, работы пройдут на улице Воронина.
Из-за этого с 9:00 до 17:00 отключат холодную воду в районе перекрестков с Огарева и Баррикад, сообщили в водоканале.
- Будет наблюдаться пониженное давление или отсутствие холодного водоснабжения жилых домов и организаций в центральной части города, - заявили также коммунальщики.
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