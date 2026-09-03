Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Дешовках заменили аварийную канализацию
Недвижимость и ЖКХ

В Дешовках заменили аварийную канализацию

Дмитрий Ивьев
03.09, 11:31
0 330
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

О работах в Козельском муниципальном округ е 3 сентября рассказали в водоканале.

На улице Механизаторов заменен изношенный участок сетей водоотведения, ведущих к КНС.

- Старые трубы, пришедшие в негодность из-за многолетнего износа и регулярных засоров, демонтированы. Вместо них проложено 48 погонных метров нового трубопровода диаметром 200 мм, - прокомментировали коммунальщики.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iml0VHJhMzhZSzkvWUREWW9BbnpJdlE9PSIsInZhbHVlIjoiVDVnOEI0R09CYlcxOWlBRVRBNDB6N1pLZ1l1SXM4aGhFSjFtTzI5RC9aWDBmR2pKaGZpSkh4YlUwWFI0VnZOb09BZkZrWGRwcHk2amU3UGlPam8yN1hUSzM0THFGQjRoTTRrY2dhcTVxekJ0a1pYaUZsczJXY0VqRUxnMlVJdWRKL0RzSHJzblNYaGNyVi9WMWV4aTJXNFhTb3IwSjdPQXJUWm5LUndNOFMxSlhTWFpUdU9lcE4xT2pkcDJyR0lzQ1B4Wmw2b0dBbEoxU2drOVJQdThJb0tkeldPMHI0NHlvVWVsY0pmc3drVVNyVUlqaG1YTHdIaTVFNEhyYzYyWjIyMnpNNmFKNnhia2xoUEY5UWZyZkJEcTBBbjYrdndEMUl2RGp5dGtmakI5R3l1L0pyQUU0REs0d0NUbHlaTExBTDBrOHpGUHlEWUR5QlhpUk5sdXYwaWJlczFXUG1kbTZLYU5xc1FZNUtiQVpKcWxRb2FEYkE5YUtVRE4yKytEd1dhcWRXVlBEbm5ibVFHd2RvMmkwb3p4N0plNlJrV2xNc2FYS3NNTjNHSVdjbExIbWI1ZXhYRGdQd3phS0xSaiIsIm1hYyI6ImQ1ZTVhNWYwNzNiZDRiYzBkYTNmY2RiNjkxOGRlZDQ2NzZmN2ZmNjdmM2Q3NzcwYzk5ZDJlYzhkYTk2ZGExZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVIOFB6MFZBV2hwVlJaejFLSXB3Y2c9PSIsInZhbHVlIjoiN2RhYXk4VjNJbnFoakptSUszSUcwRHc3aG5GTzZEYU0vTlFQTWt0UHdjWHZaaFhKY1dGRWo5TkRtOHdHbFdNQWgxc3JBVjQxTU92alJHSlJoS1lOdlZrb051aWRnM1pqcTlrMU9mNmhaVzdaa2t4blVwUk93dGM2SFg4QWJpaTNBaWhBbVdNUGlUbjZXSXBPb1pDSE1WUnBNb3JWemU1ZzlTWS9aRGhGYzR5OE83RVRXSnZRUVVXNk1XajhLdGh5S0FMTy80cE5wMVhjODdhZkVIK0pFc1I5TUd0RW01Ni9TNXkyMDcxdVdmNXJDRkRYRW41Vlk5bE15TXVoSVNjS2tJMHZGWXNVRzVtKzMzTUQ5TW5NZHUrWDZBcGdFZjZmOFZRTW00M21oVHdJZC9HRExSNFNyTlRjUlJLVUFueXBLcDk1TU1jOWpYL1N5Z0xxWGlpK0NYWkxSejdJS2pXVFUxdkFBRUpzMmNuVFB6WWRFcXVJbnhSVGJFQWtyVitpcXJGMzN0Rm9iZm5lOUdvT1FMcVEyQnJqQVRkc3FrNithRldtSGhxdExKNnFSUVRkcnd6eHhsazd6UGY3U1BJSUVzWThiMnUxR2xMdUJxTXFnTWw2WGlabWRKa2ZOc2ZvU0J5bG90aFM4TENQbTZMRmFVS2Y2emt5WnY4T0FQUVdNQy9QZ0ZLL1NpV0EzWVg2dDQ1OXdVMVc3MnRtSjRKK3Y0cm1UaHdQQjlZZzJuNWJxRHBHNExnK3JCU3ZkM3BabVFBOHN5V2R6ZmFITkV5UGpHbzRDN2VqaktZSi8xVktSTkdFL3R1bjVsdUVQbHZuT1gzYmNLSHF1RFlpQ3pVLyIsIm1hYyI6IjdkZjk5M2UzMmRlMWQwMTVkZmY3ODZlZTkyM2JjNDU3MWQzNzZjMzlmZTRiMjM2ZTZjNmFkOTYwZTdlODQ0ODIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+