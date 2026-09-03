В Дешовках заменили аварийную канализацию
О работах в Козельском муниципальном округ е 3 сентября рассказали в водоканале.
На улице Механизаторов заменен изношенный участок сетей водоотведения, ведущих к КНС.
- Старые трубы, пришедшие в негодность из-за многолетнего износа и регулярных засоров, демонтированы. Вместо них проложено 48 погонных метров нового трубопровода диаметром 200 мм, - прокомментировали коммунальщики.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь