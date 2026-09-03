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Недвижимость и ЖКХ

В Юхновском районе отключают газ должникам

Дмитрий Ивьев
03.09, 15:16
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Газовщики проводят рейды в Юхновском районе: газ уже отключили более чем 400 неплательщикам. Их общий долг перед компанией превысил 16 миллионов рублей, сообщили 3 сентября в местной администрации.

При этом 1375 абонентов успели погасить задолженность прямо во время рейдов — так они избежали отключения. Их суммарный долг составлял 26,4 миллиона рублей. Всех должников заранее предупреждали о возможных отключениях.

Специалисты также проверили дома, которые раньше уже отключали за долги. Оказалось, что 20 человек самовольно подключились к газовой сети. Нарушителей снова отключили, а документы по этим случаям передали в полицию.

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