Губернатор обсудил вопросы газификации

Владислав Шапша 28 августа провёл рабочую встречу с руководителем компании «Газпром - газораспределение Калуга» Виталием Ковалёвым.

- Деревня Дубрава Дзержинского округа, деревня Марьино Козельского округа, садоводческое товарищество «Надежда» в Сухиничах. Это лишь несколько населенных пунктов в регионе, где в этом году запустили новые газопроводы. И теперь жители могут провести газ в свои дома, - заявил глава региона.

По его словам, за последние 5 лет в регионе построили 1000 км газопроводов. Газ подан в 165 населенных пунктов. Выполнена реконструкция четырех ГРС.

- Особое внимание - программе социальной догазификации. По итогам работы в 2025 году Калужская область занимает 3 место в стране. А результат за 5 лет - почти 18 тыс. подключенных домовладений. – подчеркнул Шапша.

Уровень газификации в регионе сейчас выше среднего по стране. Работу обещают продолжать.