В Сухиничах завершился второй этап модернизации котельной

В рамках подготовки к отопительному сезону в Сухиничах завершён второй этап технического перевооружения котельной СМУ-11, сообщает министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

В рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» специалисты обновили тепловой узел.

Это позволит улучшить теплоснабжение девяти зданий межрайонной больницы №5 и десятка многоквартирных домов на улицах Калинина, Революции, Ленина и в переулке 2-м Садовом.