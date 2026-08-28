В Сухиничах завершился второй этап модернизации котельной
В рамках подготовки к отопительному сезону в Сухиничах завершён второй этап технического перевооружения котельной СМУ-11, сообщает министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
В рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» специалисты обновили тепловой узел.
Это позволит улучшить теплоснабжение девяти зданий межрайонной больницы №5 и десятка многоквартирных домов на улицах Калинина, Революции, Ленина и в переулке 2-м Садовом.
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