В Калуге обсудили подготовку к отопительному периоду и защиту объектов критической инфраструктуры

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством замгубернатора Александра Шляпникова поговорили о том, насколько Калужская область готова к зиме 2026–2027 годов и как защищают объекты, от которых зависит жизнеобеспечение людей.

Сейчас в регионе почти завершили подготовку: готово 93 % котельных (525 штук) и столько же — тепловых сетей (1167 км), водопроводные сети готовы на 92 % (2494 км), жилищный фонд — на 91 % (17 млн кв. м). В целом объекты ЖКХ готовы на 92 %, а это заметно выше среднероссийского показателя в 62 %.

Работы идут по плану: отремонтировали 177 км линий электропередачи (это 74 %) и 647 подстанций (70 %), расчистили 1,2 тысячи гектаров трасс высоковольтных линий. В Калуге и Обнинске реконструируют 17 км теплосетей — это часть инвестиционных программ. Ещё 10 км водопроводов и канализации обновляют по программе модернизации, плюс 10 км теплосетей чинят за счёт областного бюджета. В семи котельных меняют оборудование. Всего на подготовку к зиме тратят больше 1,5 миллиарда рублей.

Чтобы быстро справляться с авариями, заранее собрали запас нужных материалов — его постоянно пополняют. Есть и резервные источники электричества, а также полностью укомплектованный аварийный запас техники и оборудования. На случай ЧП готовы 109 бригад — это 1296 специалистов и 395 единиц техники. Отдельно сформировали семь мобильных бригад: 46 человек и 24 машины.

По данным «Калугаэнерго», регион практически готов к холодам — индекс готовности по оценке Минэнерго РФ составляет 98 баллов.

Котельные для детских садов, школ и больниц планируют запустить с 15 сентября, но, если похолодает раньше, отопление могут дать досрочно.

Руководителям ведомств дали поручения, а местным властям посоветовали следить за тем, чтобы теплоснабжающие организации вовремя и качественно всё подготовили, а также сформировать запасы топлива.

Кроме того, комиссия утвердила дополнительные меры, чтобы экстренные службы могли быстрее реагировать на отключения жизненно важных систем. Александр Шляпников отметил, что из‑за участившихся атак на важные объекты нужно комплексно их защищать и всем органам власти работать сообща.