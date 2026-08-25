В Калуге завершается модернизация канализационного коллектора

В Калуге подходят к концу работы по обновлению самотечного канализационного коллектора на улице Промышленной — в районе домов № 2–8. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Специалисты уже проложили 210 метров новой трубы и выполнили основной объём земляных работ. Сейчас они завершают монтаж канализационных колодцев и устройство врезок. Техническая готовность объекта составляет 95%.

Модернизация ведётся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».