В Перемышле идут работы на очистных сооружениях
В селе Перемышль продолжается реконструкция очистных сооружений. Ход работ лично проверил глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.
На стройплощадке уже готовы внутриплощадочные сети и плита, сейчас подрядчик занимается сборкой оборудования. После завершения реконструкции сооружения смогут обрабатывать до 600 кубометров стоков в сутки.
Обновлённые очистные сделают систему водоотведения надёжнее — это улучшит работу коммунальной инфраструктуры и повысит качество услуг для жителей Перемышля.
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