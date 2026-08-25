В Перемышле идут работы на очистных сооружениях

В селе Перемышль продолжается реконструкция очистных сооружений. Ход работ лично проверил глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

На стройплощадке уже готовы внутриплощадочные сети и плита, сейчас подрядчик занимается сборкой оборудования. После завершения реконструкции сооружения смогут обрабатывать до 600 кубометров стоков в сутки.

Обновлённые очистные сделают систему водоотведения надёжнее — это улучшит работу коммунальной инфраструктуры и повысит качество услуг для жителей Перемышля.