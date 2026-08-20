Завершается монтаж сети водопровода и канализации на очистных в Хвастовичах

В селе Хвастовичи продолжается строительство очистных сооружений. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Министр вместе с главой округа Сергеем Веденкиным побывал на стройплощадке и оценил ход работ. Наружные сети водопровода и канализации готовы уже на 98%. Кроме того, специалисты смонтировали пять канализационных насосных станций и установили требуемое оборудование.

Сейчас на объекте продолжаются работы: ведётся монтаж технологического оборудования и внутренних инженерных систем, обустраиваются площадки для хранения обезвоженного осадка, а также идёт благоустройство территории.