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Недвижимость и ЖКХ

Завершается монтаж сети водопровода и канализации на очистных в Хвастовичах

Дмитрий Ивьев
20.08, 13:48
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В селе Хвастовичи продолжается строительство очистных сооружений. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Министр вместе с главой округа Сергеем Веденкиным побывал на стройплощадке и оценил ход работ. Наружные сети водопровода и канализации готовы уже на 98%. Кроме того, специалисты смонтировали пять канализационных насосных станций и установили требуемое оборудование.

Сейчас на объекте продолжаются работы: ведётся монтаж технологического оборудования и внутренних инженерных систем, обустраиваются площадки для хранения обезвоженного осадка, а также идёт благоустройство территории.

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