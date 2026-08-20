В Дзержинском округе запустили новый газопровод
В деревне Дубрава Дзержинского округа ввели в эксплуатацию новый газопровод. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Уличную газовую магистраль протяжённостью 500 метров построили на средства областного бюджета.
Теперь появилась техническая возможность подключить к газу более 20 домовладений. Жители деревни уже могут подавать заявки на подключение к газовым сетям.
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