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Недвижимость и ЖКХ

В Дзержинском округе запустили новый газопровод

Дмитрий Ивьев
20.08, 12:00
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В деревне Дубрава Дзержинского округа ввели в эксплуатацию новый газопровод. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Уличную газовую магистраль протяжённостью 500 метров построили на средства областного бюджета.

Теперь появилась техническая возможность подключить к газу более 20 домовладений. Жители деревни уже могут подавать заявки на подключение к газовым сетям.

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