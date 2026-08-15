Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге с 17 августа отключат горячую воду на Путейской
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге с 17 августа отключат горячую воду на Путейской

В Калуге продолжаются плановые работы по подготовке к отопительному сезону.
Владимир Андреев
15.08, 16:40
0 191
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В рамках этих мероприятий коммунальщики временно отключают горячее водоснабжение в жилых домах и социальных объектах. Очередной этап затронет улицу Путейскую.

С 17 по 30 августа горячей воды не будет в домах № 2а, 5 и 7 по улице Путейской. Отключение связано с ремонтными работами на сетях и их подготовкой к зимнему периоду.

После завершения работ возможно кратковременное появление примесей в воде. Специалисты советуют сливать воду до появления чистого потока.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
горячая вода отключение воды
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImIyZ3R1bUtHeVBKYnlUMjNBL2F3M1E9PSIsInZhbHVlIjoiM21NK3RnK0hidzE5Vmp0T1FTcm5TdkdCbGVnZ1RndDZENjNJVnJGNjJKajFiQVE0UWo0Znd2SUhFT2UzWFhObWRrM3ZuM2MvbHA3bnVVU095ZkUxRmo4aHdVMFFMZ3BMRTJ3Mmlrd0dtblpSZFB5dWJ1OVphaHdoMFJYaS9vTmovdUlFQXlYZjJMdU91Tk1PSmdSTjVTbHBuSlBvREQ4Q25lOFFjdWRwWXFMQzVhR2llaDRNR0g5aHZEMlRpMlZ0Sno3U1NnWlZkcjFzRzhLUDNGdDRLN1BucFRKcWgrRHJVL2twUDlGamE0UkJhWWpaVExqUEtuQUUyU1IxVGVJOGFuN1BzR0ZZVFYrNXJvblgyaWk5K3IvMWFvblRuWkN1c0NqSVdGWFZORE9aN1lzZisvUEwvUndnTnJqSFFtdzVLQS9IQnBiWE41N3dNWjgrMVoyTXJuSXduK0N2TDQ2eWRWVDRJMWgwYlc3OGF0RnRFcy9RMUY1Rk9CYWQwMHV2R0RKMCtJT2xkMU1qZDBPVlBVbnhsQ3g2SXJLNEp1TDFBQU1rTTAza0VvWUgzR2tYQlNOSERscE5FWG1YWHJ4TyIsIm1hYyI6IjM0NTVmMTVkNzI1ODEwZGJkYmZkNTJiYjI0NzczYjc4MDQ2MmJlOTdiNTk3NGNjM2Q2NzE2MjYzYjVlNTI3ODciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InM0aTd6M3g5SFgwQVkvZUprZ1lWY3c9PSIsInZhbHVlIjoiaStqNUJCbXY0RjR2UHhLT2o2eHY5T3dWdkhTRHdzb3huSTZYTzN5RG9NTnhEZDZUVEZveFFkRlQ4SGE1bHVpcHZmUG0wakZ2YVpjZGdkRUJtUGJpZmw0SkZ6NjVPaENBZFJIUFRKUG9zOWZPY29SWHRqRy9yM1FQR1YzNkN0RmVrb3RyTFZYUzkrVldDOTNoWHFwdVF4dTdLbzAzR0dPc0ltRnBqTzEwMVRUZHJxZVJORHhmclNPNHlMajhkczNkb2hLaWNmeWhmT0VKaGcxd3I5cXFWYnMzUUE0NkFOWVEvckVBTFZxSWlGS21sekVwWURmSlBmWjB4Mk5EWndzRjIvT29UK2lDRmU2blIvMWhnQ3dETDkzc0Mycnd6Um9iWjV3SzQzTFB6MklGYU1RY3BPdXRuUHNmeGJQOFNJbmRhVzQrMWxUMmdnNkVoRzFUaTdNN1ZDQ0g1dHBsSHJxMkx4RGlRT2E3T210NDFRUm1YMzNUU1VCd3E2Q2lrU3Ztd0JPQWY2TFgrb3BsaklmWHVCbmxWdXBjNStsd0w0bmV0ZXdiTlJKSmg1MSt0L25qbGdlcWQyQzUyV1djM0plbURqb0xPRWVEMUV2dklZd2lYY3A1aTJmY24rWXR4amg3ZW9hUDJOdGZ6Y3V6YW5YbTFlN3dmeElrZERLM0tpY2NtaytFM0c5WGg2SFhZcncxNkhXSGo1WGFxM3loTHFLaktUSDlGMGR2VHdwc0sxYXRBVGQ2SThJUCtjQnR3aWhsSzZwUkNYZDNESHhmZVB0WXM2RDZKVVJTMEJSaEJxd0NPRzNVVG5VSnJuSGs5RHcxNUFoYzBycy85Y1d4Y1hKMSIsIm1hYyI6ImViYzYwMjExNjk5ZWIyZjc2NjJiMTgyOGFiNzQyNWRiODhjYzQxMmRlYmIxODkxMDA5M2FkOGM3ZTFmZGM0ODUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+