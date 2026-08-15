В Калуге с 17 августа отключат горячую воду на Путейской

В Калуге продолжаются плановые работы по подготовке к отопительному сезону.

В рамках этих мероприятий коммунальщики временно отключают горячее водоснабжение в жилых домах и социальных объектах. Очередной этап затронет улицу Путейскую.

С 17 по 30 августа горячей воды не будет в домах № 2а, 5 и 7 по улице Путейской. Отключение связано с ремонтными работами на сетях и их подготовкой к зимнему периоду.

После завершения работ возможно кратковременное появление примесей в воде. Специалисты советуют сливать воду до появления чистого потока.