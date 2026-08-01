В Калуге с 3 августа отключат горячую воду в десятках домов
Они связаны с подготовкой к новому отопительному сезону.
Без горячего водоснабжения останутся жители нескольких десятков домов в разных районах города:
С 3 августа по 14 августа:
- ул. Курсантов, 1
- ул. Телевизионная, 43, 47
- ул. Московская, 84, 120, 250
- ул. Суворова, 179, 183, 188
- ул. Фридриха Энгельса, 13, 17
- ул. Максима Горького, 6, 10
- ул. Маршала Жукова, 3, 3 к1, 5
- ул. Широкая, 49, 49/1, 51
- ул. Полесская, 20
С 3 августа по 16 августа:
- улица Привокзальная, 1 к.1, 2, 3, 4, 4 а, 5, 6, 7, 7б, 8, 8 к1, 8 к2, 9, 9 к1, 9 к2, 10, 10а, 11, 11 к1, 11а стр. 1а, 1б, 1в, 12, 12А, 13, 14, 15,15 к1, 16
С 3 августа по 17 августа:
- Грабцевское шоссе, 108, 110, 112, 114, 116 к1, 116 к2, 116 к3, 116А, 118, 120, 122, 128 к1, 130, 132, 150, 150 к1, 152, 154, 156Б, 158
- ул. Клюквина, 30, 30 к1
- ул. Пригородная, 29
- ул. Платова, 40
- ул. Молодежная, 44, 46, 48
- ул. Новая, 65
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