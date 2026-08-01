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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге с 3 августа отключат горячую воду в десятках домов

Администрация Калуги сообщила о плановых отключениях горячей воды.
Ольга Володина
01.08, 17:08
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Они связаны с подготовкой к новому отопительному сезону.

Без горячего водоснабжения останутся жители нескольких десятков домов в разных районах города:

С 3 августа по 14 августа:

- ул. Курсантов, 1

- ул. Телевизионная, 43, 47

- ул. Московская, 84, 120, 250

- ул. Суворова, 179, 183, 188

- ул. Фридриха Энгельса, 13, 17

- ул. Максима Горького, 6, 10

- ул. Маршала Жукова, 3, 3 к1, 5

- ул. Широкая, 49, 49/1, 51

- ул. Полесская, 20

 С 3 августа по 16 августа:

- улица Привокзальная, 1 к.1, 2, 3, 4, 4 а, 5, 6, 7, 7б, 8, 8 к1, 8 к2, 9, 9 к1, 9 к2, 10, 10а, 11, 11 к1, 11а стр. 1а, 1б, 1в, 12, 12А, 13, 14, 15,15 к1, 16

С 3 августа по 17 августа:

- Грабцевское шоссе, 108, 110, 112, 114, 116 к1, 116 к2, 116 к3, 116А, 118, 120, 122, 128 к1, 130, 132, 150, 150 к1, 152, 154, 156Б, 158

- ул. Клюквина, 30, 30 к1

- ул. Пригородная, 29

- ул. Платова, 40

- ул. Молодежная, 44, 46, 48

- ул. Новая, 65

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