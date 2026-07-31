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Недвижимость и ЖКХ

На улице Маяковского висит оборванный провод

Евгения Родионова
31.07, 13:26
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Об этом в четверг, 30 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, проводи висит рядом с детским садом.

— Висит оборванный провод, - пишет горожанка. - Под напряжением или нет - неизвестно. Здесь рядом детский сад, ходят дети. Опасно! Информацию уже передали в ресурсоснабжающую организацию. В администрации города Калуги сообщили, что ситуация находится на контроле, и пообещали разобраться.

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