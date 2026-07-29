Жители жилого дома на улице Салтыкова-Щедрина третью неделю остаются без воды

Об этом в среду, 29 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, в доме №72 жители две недели не могут помыться.

— Прошло полтора месяца после планового отключения горячей воды, - пишет горожанка. - То вообще воду отключают, то течёт холодная, то вот такая струйка! Воду отключают постоянно, все выходные люди сидят с холодной водой. Обращения в УК и Теплосеть не дают результатов! Просим огласки, может сдвинется с мёртвой точки решение проблемы.

— Как сообщили нам в УК, сотрудники в курсе проблемы и работают над устранением локально, по заявкам жителей, - прокомментировали ситуацию в Государственной жилищной инспекции Калужской области.