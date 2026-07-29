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Недвижимость и ЖКХ

На улице Луговой уберут ветки, поваленные ветром

Евгения Родионова
29.07, 15:00
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Во вторник, 28 июля, калужанка рассказала о проблеме с упавшими ветками в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, нужно убрать сухие ветки с тротуара возле домов №43 и №65/12 на улице Луговой.

— По этому тротуару дети ходят в садик, - пишет горожанка. - Сегодня был сильный ветер и все сухие ветки летели. Также прошу вас обратить внимание, что ветка упала тогда, когда не было детей, а если бы произошла беда и ветка упала на ребёнка? Кто бы отвечал?

— Упавшую ветку вывезем в течение трех недель, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Обрезку в этом районе планируем провести в этом году.

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