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Недвижимость и ЖКХ

В селе Муратовский Щебзавод более 900 жителей остались без воды

Евгения Родионова
28.07, 10:15
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Об этом во вторник, 28 июля, рассказала жительница села в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, во время строительства непонятного здания на территории повредили трубу.

— Вода льётся на дорогу, - пишет женщина. - Более 900 жителей остались без воды, это не считая жителей СНТ и частных домов. С 20 июля жители пытаются добиться приезда специалистов Водоканала. Но получают отказ, так как нет свободных машин и специалистов. Напомню, в посёлке живут люди, находится школа и детский сад. По сути, люди без воды. Вопрос, куда нужно обратиться, чтоб у нас была вода? С каких это пор Водоканал игнорирует заявку на устранение аварии?

— Бригада отправилась на место для проведения обследования и принятия мер, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».

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