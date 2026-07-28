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Недвижимость и ЖКХ

Жители дома на улице Степана Разина вынуждены водить детей в сад мимо помойки

Евгения Родионова
28.07, 08:50
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Об этом в понедельник, 27 июля, рассказал калужанин в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, мусорные контейнеры расположены возле дома №10 А на улице Степана Разина.

— Вот уже четыре года водим ребёнка в детский сад по единственной дороге, которая проходит мимо мусорных контейнеров, - пишет мужчина. - Почему наши дети должны ежедневно пробираться в детский сад через это? В летнее время на территории детского сада присутствует запах помоев из-за контейнерной площадки. Почему нельзя найти другое место для мусорных контейнеров?

— Уборку контейнерной площадки уже провели, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Перенести площадку возможно, если управляющие компании обустроят другие площадки для жителей близлежащих домов. Для этого жителям необходимо обратиться в свою УК, контакты указаны в квитанции на оплату коммунальных услуг. УК выберет новое удобное место для площадки и согласует его с городским хозяйством. После положительного ответа УК сможет поставить новую контейнерную площадку, а старую площадку можно будет демонтировать.

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