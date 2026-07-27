Жителям посёлка Ферзиково пересчитали плату за воду
В понедельник, 27 июля, прокуратура Ферзиковского района сообщила о перерасчёте платы за время отсутствия холодного водоснабжения.
По данным ведомства, в июне в посёлке вышел из строя глубинный нанос. Из-за этого холодной воды не было больше положенного срока.
Прокуратура района привлекла должностное лицо ГП «Калугаоблводоканал» к административной ответственности.
Жителям посёлка пересчитали плату за холодную воду.
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