Жителям посёлка Ферзиково пересчитали плату за воду

В понедельник, 27 июля, прокуратура Ферзиковского района сообщила о перерасчёте платы за время отсутствия холодного водоснабжения.

По данным ведомства, в июне в посёлке вышел из строя глубинный нанос. Из-за этого холодной воды не было больше положенного срока.

Прокуратура района привлекла должностное лицо ГП «Калугаоблводоканал» к административной ответственности.

Жителям посёлка пересчитали плату за холодную воду.