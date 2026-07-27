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Недвижимость и ЖКХ

В посёлке Полотняный Завод дети играют в помойке из-за отсутствия дворника

Евгения Родионова
27.07, 10:40
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Об этом в воскресенье, 26 июля, рассказала местная жительница в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, детская площадка на улице Горняк вся в мусоре.

— Последнего дворника уволили два месяца назад (сократили должность), - пишет женщина. - И никому эта площадка не нужна: ни администрации, ни депутатам. Дети играют в помойке. О каких достижениях можно говорить, если элементарно нет дворника?

— Уборка детской площадки проводится два раза в неделю, последний раз уборку проводили на прошлой неделе в пятницу, - комментирует ситуацию администрация Дзержинского района. - Очередная уборка запланирована сегодня во второй половине дня.

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