В посёлке Полотняный Завод дети играют в помойке из-за отсутствия дворника

Об этом в воскресенье, 26 июля, рассказала местная жительница в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, детская площадка на улице Горняк вся в мусоре.

— Последнего дворника уволили два месяца назад (сократили должность), - пишет женщина. - И никому эта площадка не нужна: ни администрации, ни депутатам. Дети играют в помойке. О каких достижениях можно говорить, если элементарно нет дворника?

— Уборка детской площадки проводится два раза в неделю, последний раз уборку проводили на прошлой неделе в пятницу, - комментирует ситуацию администрация Дзержинского района. - Очередная уборка запланирована сегодня во второй половине дня.