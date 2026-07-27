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Недвижимость и ЖКХ

Улицу Константиновых снова будут спасать от автомобильных покрышек

Евгения Родионова
27.07, 09:30
1 585
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В субботу, 25 июля, калужанка рассказала о проблеме с выбросом автомобильных покрышек возле дома №4А на улице Константиновых в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, там организован систематический выброс автомобильных покрышек.

— Это запрещено законом! - жалуется горожанка. - После многочисленных обращений в ведомства- проблема не решилась! До каких пор будет продолжаться это чудовищное безобразие?

— Знаем об этой проблеме, рассматриваем возможность установки камеры в следующие годы, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Уборка запланирована в течение месяца.

Ранее мы уже писали о проблеме с выбросом автомобильных покрышек на улице Константиновых.

Уважаемые читатели, а ваших дворах не выкидывают автомобильные покрышки? Пишите в комментариях.

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